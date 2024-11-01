edición general
Aramco restaurará el 70% de sus exportaciones de petróleo en días a través del oleoducto Este-Oeste al Mar Rojo (ING)

Amin Nasser, jefe de Saudi Aramco, afirma que Arabia Saudí espera reanudar en pocos días la mayor parte de sus exportaciones de petróleo pese al bloqueo del estrecho de Ormuz. La empresa está desviando envíos por el oleoducto Este-Oeste hacia puertos del mar Rojo, con capacidad de 7 millones de barriles diarios, lo que permitiría devolver al mercado unos 5 millones y recuperar cerca del 70% de sus exportaciones. Aramco reportó una ganancia de $ 93.4 mil millones en 2025, una disminución del 12% por los bajos precios del petróleo.

Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Recordar que los gaseoductos y oleoductos son objetivos militares en una guerra

"Cuando se libra un conflicto armado, no sólo se libra contra objetivos militares, sino también contra objetivos de carácter estratégico. Y los oleoductos son un objetivo estratégico" argumenta el presidente checo Pavel el miércoles en el podcast PoliTalk.
www.meneame.net/story/ucranianos-destruyeron-nord-stream-puede-estuvie
powernergia #4 powernergia *
#2 Irán ha dicho que no atacará objetivos de países del golfo.

En cualquier caso son muchas cosas las que tienen que cambiar para poder sacar ese 70% de dicen por el oleoducto.
Connect #5 Connect *
#2 Los oleoductos en Arabia Saudí están enterrados. A excepción de algún tramo por alguna razón. Pero el resto todos van bajo tierra por protección térmica (así se evitan esos saltos tan extremos de temperatura entre el día y la noche que pueden pasar de 40 grados a poco mas de 0ºc); y por, precisamente, seguridad, para evitar sabotajes, ataques externos o accidentes fortuitos de vehículos en zonas remotas. Y luego están las dunas móviles, que los dejarían suspendidos en el aire o los golpearían en las tormentas de arena.

El oleducto del que habla la noticia, el Este-Oeste, tiene más de 1.200 km y todos van bajo tierra.
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#5 descartamos el velero entonces como forma de sabotaje
#7 cajadecartonmojada
#5 ¿Y las instalaciones de ambos extremos?
Priorat #3 Priorat
Igual que Arabia Saudí reduzca un 30% sus exportaciones es una barbaridad.
jm22381 #1 jm22381
Los saudíes son como la banca. No les van a joder el negocio en.wikipedia.org/wiki/East–West_Crude_Oil_Pipeline
#9 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Este es el oleoducto que desvia hacia el Mar Rojo  media
Alfon_Dc #8 Alfon_Dc
No se lo creen ni jartos de vino.
