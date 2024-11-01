Aramco restaurará el 70% de sus exportaciones de petróleo en días a través del oleoducto Este-Oeste al Mar Rojo (ING)

Amin Nasser, jefe de Saudi Aramco, afirma que Arabia Saudí espera reanudar en pocos días la mayor parte de sus exportaciones de petróleo pese al bloqueo del estrecho de Ormuz. La empresa está desviando envíos por el oleoducto Este-Oeste hacia puertos del mar Rojo, con capacidad de 7 millones de barriles diarios, lo que permitiría devolver al mercado unos 5 millones y recuperar cerca del 70% de sus exportaciones. Aramco reportó una ganancia de $ 93.4 mil millones en 2025, una disminución del 12% por los bajos precios del petróleo.