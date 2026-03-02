edición general
El petróleo y el gas se disparan tras el ataque a Irán

El petróleo y el gas se disparan tras el ataque a Irán

El barril de Brent avanza casi un 8% y supera los 78 dólares, un precio que los analistas anticipan que puede escalar en torno a los 90 dólares. El gas en Europa sube cerca del 20%

Anfiarao
y cuando esté en torno a 100 o más es cuando Trump lanzará una campaña masiva a los europeos y resto de países "libres" que EE.UU. tiene mucho petroleo procedente fracking para vender a precios "competitivos" (ejem)

Y ya estaría...
frankiegth
#1. Lo dice un historiador en Youtube : "-Todas las guerras son para robar."
Supercinexin
Enhorabuena a todos. Y ésto sólo es el principio. A los payasos europeos que apoyan, de cualquier manera posible, a USA y a la colonia racista y genocida, les diría que se preparen para buscar un nuevo trabajo, en cualquier sector en el que curren, pero no voy a hacerlo porque da igual: no lo van a encontrar.

Ahora vamos a empezar a disfrutar de los sueños de NAFOs, OTANistas, atlantistas, derechistas, imperialistas y sionistas. Querían guerra mundial y economía de guerra y la vamos a tener.
ipanies
Trump hace esto para favorecer el coche eléctrico... Nadie ha hecho nunca nada tan ecologista como él. Que le den el Nobel de ecología!!
Javi_Pina
Que bien le va a venir a EEUU la subida del petróleo para poner en marcha su fraking,ya que a precios baratos no es rentable. Que casualidad.
Toponotomalasuerte
todos todos no, el primo de zumosol va a hacer caja.
nemeame
Enhorabuena a los dirigentes responsables (EEUU e "Israel") y a los cómplices que los apoyan (Alemania, Francia, Reino Unido). Era evidente que iba a pasar y que íbamos a salir perjudicados todos. En otros tiempos los hubiesen ahorcado en la plaza mayor por traidores
