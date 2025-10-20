Petro dice que Colombia no participará de una “invasión de Venezuela” y que Trump es el “primer responsable” de la crisis

“Le da rabia que yo no apoye a los norteamericanos con el ejército colombiano para invadir Venezuela. No, señor, a que estúpido colombiano se le puede ocurrir ayudar a invadir a dónde están sus primos y sobrinos, a que los maten como en Gaza”, agregó. Las declaraciones de Petro se dan en el marco del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe en lo que la Casa Blanca dice es una operación contra el narcotráfico, mientras Venezuela sostiene en cambio que se trata de un intento de cambio de régimen.