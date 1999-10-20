Pete Hegseth cancela el requisito “absurdo” de vacunarse contra la gripe para los “valientes guerreros” del ejército

A pesar de que Hegseth califica el requisito de la vacuna contra la gripe como un mandato “absurdo” que viola los derechos de los miembros del servicio militar, las fuerzas armadas tienen una larga historia de exigir vacunaciones que se remonta a 1777, cuando el general George Washington ordenó que todos los soldados del Ejército Continental y los nuevos reclutas fueran inoculados contra la viruela.