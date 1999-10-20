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Pete Hegseth cancela el requisito “absurdo” de vacunarse contra la gripe para los “valientes guerreros” del ejército

Pete Hegseth cancela el requisito “absurdo” de vacunarse contra la gripe para los “valientes guerreros” del ejército

A pesar de que Hegseth califica el requisito de la vacuna contra la gripe como un mandato “absurdo” que viola los derechos de los miembros del servicio militar, las fuerzas armadas tienen una larga historia de exigir vacunaciones que se remonta a 1777, cuando el general George Washington ordenó que todos los soldados del Ejército Continental y los nuevos reclutas fueran inoculados contra la viruela.

| etiquetas: hegseth , ejército , requisito , absurdo , vacuna , coronavirus , valientes
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11 comentarios
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Comentarios destacados:      
ur_quan_master #1 ur_quan_master *
Imagínate como se puede contagiar la gripe en un portaviones. Toda la tripulación enferma a la vez.

Este señor solo puede ser subnormal. No hay otra explicación
9 K 127
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
#1 y como les de diarrea explosiva , los wc pueden ser un festival
4 K 67
Cehona #6 Cehona
#2 Entonces si se estropea la lavanderia ¿Solo pueden llevar el uniforme caqui?
1 K 33
#3 Pepis
#1 Nada, a los valientes no les afecta la gripe. Solo a los cobardes, y nadie quiere cobardes en el ejército. Un genio el tío.
2 K 26
rogerius #8 rogerius *
#1 Convertir a cada recluta en un arma biológica. Los lanzarán a tierra con las catapultas del portaaviones. Vivos o muertos. Jugada maestra. Mucho más barato que los misiles. :troll:
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sotillo #11 sotillo
#1 No le corrijas, anímale
0 K 11
CerdoJusticiero #5 CerdoJusticiero
Esta administración es el sueño húmedo de cualquiera que odie a los Estados Unidos.
7 K 93
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
Menudo retrasado. Joder, al final solo había que dejarlos solos para que se destruyan a si mismos.
2 K 43
Dragstat #7 Dragstat
Imagino que esto es un movimiento para aumentar el numero de voluntarios en alistarse en el ejército, los antivacunas son de los que más papeletas tienen para terminar en el ejército y si piensan que les van a meter chips o 5G por vía intravenosa muchos no pisarían el ejército. Eso sí sus enemigos estarán encantados.
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capitan__nemo #10 capitan__nemo
Despues les hacen ponerse no se cuantas vacunas o medicamentos contra armas quimicas y biologicas.

El síndrome del Golfo se debió a un antídoto experimental
elpais.com/diario/1999/10/20/sociedad/940370403_850215.html
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hakcer_dislexico #9 hakcer_dislexico
Este tio es un puto anormal, como su jefe, el resto del gabinete y los ciudadanos americanos que le votaron.
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menéame