Peskov prometió una respuesta de Rusia al despliegue de armas nucleares en Estonia (ruso)

Rusia está dispuesta a atacar armas nucleares en Estonia en caso de que aparezcan en el territorio de la república, dijo el secretario de prensa del presidente de la Federación de Rusia, Dmitry Peskov. “Estonia está muy cerca de nosotros <...> Si hay armas nucleares en el territorio de Estonia, nuestras armas nucleares estarán dirigidas al territorio de Estonia, y Estonia debería entenderlo claramente”, dijo en una entrevista con el periodista de VGTRK Pavel Zarubin.

| etiquetas: estonia , armas nucleares , expansión de la otan , peskov , rusia
