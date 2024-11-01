edición general
27 meneos
43 clics
Una persona se encuentra en estado crítico tras recibir un disparo en un incidente que involucró a la Patrulla Fronteriza en Arizona (ING)

Una persona se encuentra en estado crítico tras recibir un disparo en un incidente que involucró a la Patrulla Fronteriza en Arizona (ING)

Una persona recibió un disparo en un incidente que involucró a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en Arizona el martes, según una portavoz del sheriff del condado de Pima.

| etiquetas: arizona , eeuu , trump
23 4 0 K 348 actualidad
11 comentarios
23 4 0 K 348 actualidad
Comentarios destacados:    
#2 candonga1
Irán, Irán, Irán, Irán, Irán, Irán, Irán, Irán, Irán, Irán, Irán, Irán, Irán, Irán, Irán, Irán, Irán, Irán, Irán, Irán, Irán...
6 K 95
#5 imaginateca
#2 ICE, ICE, ICE, ICE...
Desde luego, en Meneame se publica más sobre el ICE y sobre Trump, que sobre Irán. Pero dale a la manivela de la demagogia, a ver si sale algo.
2 K 19
Noeschachi #8 Noeschachi
#5 Desde luego Irán tiene mucha mas influencia y relevancia que Trump o EEUU en el mundo hispanohablante, donde va a parar. Malditos y sabrosos pistachos
3 K 46
#11 Barriales
#5 deja de decir gilipolleces.
0 K 8
Milmariposas #7 Milmariposas
#2 EPSTEIN, Epstein, Epstein, Epstein, Epstein, Epstein...
1 K 27
kinnikuman #9 kinnikuman
#2 Irán maiden
0 K 7
themarquesito #4 themarquesito
La Patrulla Fronteriza son los matones de Greg "el Toro" Bovino
2 K 32
Aokromes #1 Aokromes
#0 arregla el titular se te ha colado un ING) en incidente.
1 K 30
Dakaira #3 Dakaira
#1 #0 ya lo arreglé.
2 K 43
Apotropeo #10 Apotropeo
A estas alturas ese agente ya estará despedido. ¿ Qué es eso de ir dejando heridos?
:troll:
1 K 12
#6 McBeth
No le habían jubilado?
0 K 6

menéame