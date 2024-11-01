Periodista: «¿Piensa disculparse ante la familia de Alex Pretti?» Vance: «¿Por qué?» Periodista: «Por etiquetarlo como asesino con malas intenciones» [ENG]  

El día en que mataron a Pretti, Vance compartió en X una publicación del subjefe de gabinete de la Casa Blanca Stephen Miller que decía: «Un asesino intentó matar a agentes federales y esta es tu respuesta», en referencia a las peticiones de que el ICE abandonara Minneapolis tras la muerte de Pretti. Llamar “asesino” a Pretti —a quien desarmaron y después dispararon— es una difamación absoluta, y solo una de las muchas falsas narrativas de la derecha que surgieron después.
Aunque por desgracia, creo que el sustituto sería el cubano. Tendría su gracia, el estados unidos más xenófobo, dirigido por un hijo de cubanos...
Qué pais más ridículo! Y crecí escuchando día sí, día también, que la de estados unidos era la democracia modelo para el resto del mundo! La capital del mundo libre! Válgame el señol!
PD: Por cierto, muy bueno el Bad Bunny... Mola el final de su canción de nueva yol...
“Como dije, vamos a dejar que la investigación decida… No creo que sea inteligente prejuzgar la investigación, no creo que sea justo para esos oficiales de ICE”.
Pero pedazo cabrón ¡¡ si eso justo es lo que tu has hecho con la otra parte llamándolo asesino¡¡ Delante de todo el pais y su familia¡¡
Me fascina este mierda y los que apoyan a estos.
Cae en cualquier sentido básico de raciocinio que no tiene ni medio soporte lógico, pero le disculparan/justificaran/diran que lo motivo la victima con acrobacias mentales- Nadie con un mínimo de cerebro podría apoyar o respaldar las acciones de un tipo asi, nunca te puedes fiar de alguien asi.
Estar en contra de la justicia es muy típico de los terroristas como tú.
Pobres víctimas los del ICE, ojalá salgan inocentes para que no haga falta absolverlos.
