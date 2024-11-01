edición general
Periodista: «¿Piensa disculparse ante la familia de Alex Pretti?» Vance: «¿Por qué?» Periodista: «Por etiquetarlo como asesino con malas intenciones» [ENG]  

El día en que mataron a Pretti, Vance compartió en X una publicación del subjefe de gabinete de la Casa Blanca Stephen Miller que decía: «Un asesino intentó matar a agentes federales y esta es tu respuesta», en referencia a las peticiones de que el ICE abandonara Minneapolis tras la muerte de Pretti. Llamar “asesino” a Pretti —a quien desarmaron y después dispararon— es una difamación absoluta, y solo una de las muchas falsas narrativas de la derecha que surgieron después.

Verdaderofalso
Vance de nuevo dejando claro la clase de persona que es… haitianos, mujeres, ahora esto…
guillersk
#1 por eso decimos que a Tromp guarde dios muchos años por qué este es 20 veces peor
calde
#4 venga ya! ni dios pide eso. Mejor una nueva guerra civil, que se maten unos a otros y nos dejen a los demás en paz!
calde
#1 Lo bueno de este tipejo es que es (o eso me parece a mí) un mediocre tirando a bastante malo. Si tiene que acabar sustituyendo a Trump como presidente, no creo que le hagan falta muchos días para cargarse el país.

Aunque por desgracia, creo que el sustituto sería el cubano. Tendría su gracia, el estados unidos más xenófobo, dirigido por un hijo de cubanos...

Qué pais más ridículo! Y crecí escuchando día sí, día también, que la de estados unidos era la democracia modelo para el resto del mundo! La capital del mundo libre! Válgame el señol! :palm:

PD: Por cierto, muy bueno el Bad Bunny... Mola el final de su canción de nueva yol...
Gry
Que le pregunten si piensa que cualquier civil que vaya armado por ahí es un asesino en potencia. :popcorn:
barcelonauta
No me cansaré de repetirlo: Vance es lo peor que podría pasarle, no sólo a USA, sino al Mundo entero. El patán pederasta y corrupto de zanahorio no es más que un pelele a su lado. Si consigue llegar a la cima será el principio del fin para todos.
carraxe
#3 Yo creo que Vance es un puto imbécil, y que el maligno de verdad es Miller
chatgpton
“Es un caso real que está abierto”, respondió Nieto.
“Como dije, vamos a dejar que la investigación decida… No creo que sea inteligente prejuzgar la investigación, no creo que sea justo para esos oficiales de ICE”.

Pero pedazo cabrón ¡¡ si eso justo es lo que tu has hecho con la otra parte llamándolo asesino¡¡ Delante de todo el pais y su familia¡¡

Me fascina este mierda y los que apoyan a estos.
Cae en cualquier sentido básico de raciocinio que no tiene ni medio soporte lógico, pero le disculparan/justificaran/diran que lo motivo la victima con acrobacias mentales- Nadie con un mínimo de cerebro podría apoyar o respaldar las acciones de un tipo asi, nunca te puedes fiar de alguien asi.
pandacolorido
#8 ¿Que te pasa? ¿Acaso no crees en la investigación justa e imparcial que va a determinar que tú eres un terrorista?

Estar en contra de la justicia es muy típico de los terroristas como tú.

Pobres víctimas los del ICE, ojalá salgan inocentes para que no haga falta absolverlos.
cdya
Estos mierdas son como los virus, tratan de reproducirse por todas partes; en España tenemos muchísimos infectados.
MasterChof
¡¡Sorpresón!! Décadas llamando terroristas y asesinos en potencia a los palestinos para justificar los asesinatos y masacres que llevan sufriendo casi 80 años y ahora lo aplican a su propia gente (la misma gente que se tragaba esas mierdas y justificaba tales atrocidades ahora ha despertado (espero))
ContinuumST
Tendremos que llegar a hablar de "muertes hipotéticas" en un futuro. No lo digo porque esté textual o literalmente dicho en el vídeo.
Olarcos
Esto es el triunfo del mal en todas partes.
Battleship55
El soplanardos de Vance diciendo "let's figure out what happened" tropocientas veces, como si no estuviera meridianamente claro y no estuviera ya grabado desde 3 o 4 ángulos distintos... ¡¡QUE LE HABÉIS ASESINADO, COMEMIERDAS!! That's what happened >:-(
mariommoreno
Cuanto cabrón.. por suerte la IA se ha creado para poder canalizar al instante el desprecio a esta gente:
version animada {0x1f495} grok.com/share/c2hhcmQtMi1jb3B5_616ac4eb-d3ed-4750-9fa8-f2418ff1d2c1

(esos mofletitos en movimiento...)
media
