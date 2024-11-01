Periodista: «¿Piensa disculparse ante la familia de Alex Pretti?» Vance: «¿Por qué?» Periodista: «Por etiquetarlo como asesino con malas intenciones» [ENG]  

El día en que mataron a Pretti, Vance compartió en X una publicación del subjefe de gabinete de la Casa Blanca Stephen Miller que decía: «Un asesino intentó matar a agentes federales y esta es tu respuesta», en referencia a las peticiones de que el ICE abandonara Minneapolis tras la muerte de Pretti. Llamar “asesino” a Pretti —a quien desarmaron y después dispararon— es una difamación absoluta, y solo una de las muchas falsas narrativas de la derecha que surgieron después.