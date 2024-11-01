Pérez Llorca defiende la "legalidad" en el acceso de su pareja a la Diputación de Valencia: "En la política todo no vale"

Pérez Llorca ha asegurado que no se ha producido ningún trato de favor hacia su pareja y que todo el procedimiento goza de plena legalidad. El jefe del Consell valenciano ha reprochado "el machismo de algunos periodistas y de determinados políticos que, con tal de dañar la imagen del presidente, utilizan a la pareja de o a la mujer de". "Cuando entré en política entro para cambiar, para aportar cosas a la sociedad, pero no para entrar a esta política sucia, rastrera y machista a la que yo estoy aquí para combatir"
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La Diputación de Valencia ficha en comisión de servicios a la pareja de Pérez Llorca por el doble de su salario anterior
www.meneame.net/m/actualidad/diputacion-valencia-ficha-comision-servic
La política ha dejado de ser un ejercicio de diálogo, de entendimiento, de aportar lo mejor de cada uno y se ha convertido en un partido de futbol donde los hinchas no ven más allá de sus colores, de sus jugadores y del odio a los demás, que no son considerados personas sino rivales a vencer a toda costa.
Como no cambiemos de forma de pensar, como no nos demos cuenta del terreno al que nos están llevado vamos a terminar muy mal y lo vamos a hacer sin comprender como hemos llegado hasta ahí.
No como el caso contra Monica Oltra, o del hermano y la esposa de Pedro Sanchez.
Mejor lo dejamos ahi....