Pérez Llorca defiende la "legalidad" en el acceso de su pareja a la Diputación de Valencia: "En la política todo no vale"

Pérez Llorca ha asegurado que no se ha producido ningún trato de favor hacia su pareja y que todo el procedimiento goza de plena legalidad. El jefe del Consell valenciano ha reprochado "el machismo de algunos periodistas y de determinados políticos que, con tal de dañar la imagen del presidente, utilizan a la pareja de o a la mujer de". "Cuando entré en política entro para cambiar, para aportar cosas a la sociedad, pero no para entrar a esta política sucia, rastrera y machista a la que yo estoy aquí para combatir"