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Pérez Llorca defiende la "legalidad" en el acceso de su pareja a la Diputación de Valencia: "En la política todo no vale"

Pérez Llorca defiende la "legalidad" en el acceso de su pareja a la Diputación de Valencia: "En la política todo no vale"

Pérez Llorca ha asegurado que no se ha producido ningún trato de favor hacia su pareja y que todo el procedimiento goza de plena legalidad. El jefe del Consell valenciano ha reprochado "el machismo de algunos periodistas y de determinados políticos que, con tal de dañar la imagen del presidente, utilizan a la pareja de o a la mujer de". "Cuando entré en política entro para cambiar, para aportar cosas a la sociedad, pero no para entrar a esta política sucia, rastrera y machista a la que yo estoy aquí para combatir"

| etiquetas: pérez llorca , pareja , diputación , salario
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12 comentarios
14 3 0 K 76 actualidad
sat #2 sat
Como el cemento armado.
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makinavaja #6 makinavaja
#2 La dureza extrema de la jeta es requisito esencial para un político pepero... :-D
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sotillo #7 sotillo
#2 Esto tiene que ser más como el hormigón romano, por lo que dura
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ipanies #4 ipanies
Disfrutad lo heredado tras lo votado... Si el candidato oficial de la organización delictiva ya es peligroso, el que lo sustituye tras su "dimisión" no va a ser mejor nunca.
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karakol #1 karakol
Relacionada:

La Diputación de Valencia ficha en comisión de servicios a la pareja de Pérez Llorca por el doble de su salario anterior

www.meneame.net/m/actualidad/diputacion-valencia-ficha-comision-servic
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aupaatu #3 aupaatu
Si es un hijo , pariente cercano o amigo tambien es machismo o ya tiene otro nombre en Valenciano
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Nube_Gris #9 Nube_Gris
Ojo, ha dicho en la política y no en la justicia... y lo ha dicho sin despeinarse ni nada.

La política ha dejado de ser un ejercicio de diálogo, de entendimiento, de aportar lo mejor de cada uno y se ha convertido en un partido de futbol donde los hinchas no ven más allá de sus colores, de sus jugadores y del odio a los demás, que no son considerados personas sino rivales a vencer a toda costa.

Como no cambiemos de forma de pensar, como no nos demos cuenta del terreno al que nos están llevado vamos a terminar muy mal y lo vamos a hacer sin comprender como hemos llegado hasta ahí.
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Ankor #10 Ankor
"No todo vale" "machismo"
No como el caso contra Monica Oltra, o del hermano y la esposa de Pedro Sanchez.
Mejor lo dejamos ahi....
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MyNameIsEarl #5 MyNameIsEarl
Peinado calienta que sales. A no, que estos no!! Todo bien circulen.
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sotillo #8 sotillo
#5 A este le protegen estancias muy superiores
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#11 pirat
Empiezan pronto las juanfranadas
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#12 Tks4dTip
Ah, machismo: Lo mismo decía Mazón en la comissió parlamentària cuando le preguntaron que dónde estaba cuando estaba trabajando.
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menéame