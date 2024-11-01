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El Pentágono intensifica sus planes para una operación militar en Cuba en caso de que Trump ordene una intervención directa [eng]

El Pentágono intensifica sus planes para una operación militar en Cuba en caso de que Trump ordene una intervención directa [eng]

Según informes recientes, el Pentágono prepara discretamente el terreno para una posible operación militar estadounidense en Cuba, incluso mientras la guerra con Irán continúa. Dos fuentes familiarizadas con el asunto informaron a USA Today el miércoles que se están elaborando planes de contingencia en caso de que el presidente Donald Trump ordene una intervención en la isla. Trump no ha anunciado planes para invadir Cuba, pero ha insinuado la posibilidad. El mes pasado, declaró a los periodistas que cree que tendrá "el honor de tomar Cuba."

| etiquetas: geoestrategia , política , guerra , petróleo , ataque
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15 comentarios
14 1 0 K 154 actualidad
alehopio #11 alehopio *
#8 Pues sin ejército los echaron...

Bahía de Cochinos
en.wikipedia.org/wiki/Bay_of_Pigs_Invasion

Se lo recuerdas al "Orange Pig"
www.youtube.com/watch?v=5G9DNx7xIIc
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Findeton #14 Findeton
#11 Y desde entonces no han actualizado su armamento xD
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alehopio #15 alehopio
#14 La guerra moderna se realiza principalmente con drones.

En febrero de 2026, un avión de carga ruso Il-76 de la aerolínea sancionada Aviacon Zitotrans aterrizó en la base aérea de San Antonio de los Baños. Esta aeronave es conocida por transportar misiles, ojivas y componentes de aeronaves no tripuladas (drones).

Cuba cuenta con proyectos propios como AlaSoluciones, que diseña y fabrica vehículos aéreos no tripulados (drones).

El gobierno cubano ha utilizado líneas de crédito rusas para actualizar un arsenal mayoritariamente soviético.
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aPedirAlMetro #12 aPedirAlMetro *
#9 Para el ignorante mentiroso de #_8

- Personal: 225 000 (2023)
- Reserva: 200 000 (2023)

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba
es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas_Revolucionarias_de_Cuba
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alehopio #2 alehopio
Otra fuente :

Trump "planea una invasión de Cuba" y el ataque "podría ser inminente".
www.express.co.uk/news/world/2194557/trump-planning-invasion-cuba-atta

Según informes, el presidente estadounidense Donald Trump y su administración están "planeando" una invasión a Cuba. Dos fuentes anónimas han declarado a USA Today que los planes militares para una posible operación contra el país caribeño se están intensificando.
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Beltenebros #10 Beltenebros *
#1 #2 #3 #4 #7:
Si el submarino nuclear ruso que acompañó a un barco con petróleo sigue en la zona, no va a haber ninguna invasión.
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Rembrandt #13 Rembrandt *
#10 si si, seguro que los rusos van a atacar a EEUU para defender a Cuba . Alguno ha estado en coma los últimos años y se cree que estamos en los años 60.
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Aguarrás #1 Aguarrás
Le van pillando el gusto a patear avisperos...
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#6 rogerillu
No veas tu con el premio Nobel de la Paz.
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azathothruna #4 azathothruna
No termina de democratizar iran, y este weon quiere ir a cuba.
Da verguenza ajena los venezolanos.
Tanto los militares como los que esperan que el zanahorio saque al chavismo.
1 K 22
#7 Eukherio
#4 Querrá una victoria después del lío de Irán.
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Findeton #8 Findeton
#4 Cuba no tiene ejército realmente.
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jm22381 #3 jm22381
A los de Florida les va a encantar cuando empiecen a llegar miles de refugiados cubanos a sus costas...
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#5 totxo
Cuba no tiene ni petroleo ni armas nucleares. El cheeto quiere hacerse otra isla Epstein?
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menéame