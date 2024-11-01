Según informes recientes, el Pentágono prepara discretamente el terreno para una posible operación militar estadounidense en Cuba, incluso mientras la guerra con Irán continúa. Dos fuentes familiarizadas con el asunto informaron a USA Today el miércoles que se están elaborando planes de contingencia en caso de que el presidente Donald Trump ordene una intervención en la isla. Trump no ha anunciado planes para invadir Cuba, pero ha insinuado la posibilidad. El mes pasado, declaró a los periodistas que cree que tendrá "el honor de tomar Cuba."
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Bahía de Cochinos
en.wikipedia.org/wiki/Bay_of_Pigs_Invasion
Se lo recuerdas al "Orange Pig"
www.youtube.com/watch?v=5G9DNx7xIIc
En febrero de 2026, un avión de carga ruso Il-76 de la aerolínea sancionada Aviacon Zitotrans aterrizó en la base aérea de San Antonio de los Baños. Esta aeronave es conocida por transportar misiles, ojivas y componentes de aeronaves no tripuladas (drones).
Cuba cuenta con proyectos propios como AlaSoluciones, que diseña y fabrica vehículos aéreos no tripulados (drones).
El gobierno cubano ha utilizado líneas de crédito rusas para actualizar un arsenal mayoritariamente soviético.
Falso.
ignorantementiroso de #_8
- Personal: 225 000 (2023)
- Reserva: 200 000 (2023)
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba
es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas_Revolucionarias_de_Cuba
Trump "planea una invasión de Cuba" y el ataque "podría ser inminente".
www.express.co.uk/news/world/2194557/trump-planning-invasion-cuba-atta
Según informes, el presidente estadounidense Donald Trump y su administración están "planeando" una invasión a Cuba. Dos fuentes anónimas han declarado a USA Today que los planes militares para una posible operación contra el país caribeño se están intensificando.
Si el submarino nuclear ruso que acompañó a un barco con petróleo sigue en la zona, no va a haber ninguna invasión.
Da verguenza ajena los venezolanos.
Tanto los militares como los que esperan que el zanahorio saque al chavismo.