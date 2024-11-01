El Pentágono intensifica sus planes para una operación militar en Cuba en caso de que Trump ordene una intervención directa [eng]

Según informes recientes, el Pentágono prepara discretamente el terreno para una posible operación militar estadounidense en Cuba, incluso mientras la guerra con Irán continúa. Dos fuentes familiarizadas con el asunto informaron a USA Today el miércoles que se están elaborando planes de contingencia en caso de que el presidente Donald Trump ordene una intervención en la isla. Trump no ha anunciado planes para invadir Cuba, pero ha insinuado la posibilidad. El mes pasado, declaró a los periodistas que cree que tendrá "el honor de tomar Cuba."