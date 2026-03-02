El Pentágono informa al Congreso que no hay indicios de que Irán fuera a atacar primero a EE. UU., según fuentes (inglés)

Funcionarios de la administración Trump reconocieron el domingo, en reuniones a puerta cerrada con el personal del Congreso, que no había información de inteligencia que sugiriera que Irán planeaba atacar primero a las fuerzas estadounidenses, según dijeron dos personas familiarizadas con el asunto.
| etiquetas: pentágono , agresión estadounidense , irán
El pentagono confirmando que Donaldo es un rey absoluto y que el congreso es puro teatro inútil
Imperdible la rueda de prensa de
AznarAnsar hablando con acento norteamericano porque no sabia inglés. Se pueden decir muchas cosas de Pedro Sánchez pero este tipo de vergüenzas no las pasábamos.
www.youtube.com/watch?v=23wJb-KbvD4