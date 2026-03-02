edición general
El Pentágono informa al Congreso que no hay indicios de que Irán fuera a atacar primero a EE. UU., según fuentes (inglés)

Funcionarios de la administración Trump reconocieron el domingo, en reuniones a puerta cerrada con el personal del Congreso, que no había información de inteligencia que sugiriera que Irán planeaba atacar primero a las fuerzas estadounidenses, según dijeron dos personas familiarizadas con el asunto.

Suleiman
Y no pasará nada... Me ido cachondeo. Si no fuera porque mucha gente inocente ha muerto o va a morir, sería para reírse.
Verdaderofalso
O sea no es ni por la liberación del pueblo oprimido ni por un posible ataque de Irán a EEUU ni por las armas nucleares ya que en 2025 Trump aseguró que habían destruido aquello, no?
Dene
O sea, el Pentagono está poniendo en bandeja que el congreso inicie un proceso contra Donaldo por saltarse a la torera la autorizacion para iniciar una guerra... no había motivos urgentes ni nada de eso..
El pentagono confirmando que Donaldo es un rey absoluto y que el congreso es puro teatro inútil
Javi_Pina
A EEUU le va fenomenal que suba el precio del petróleo porque hace factible si extracción por fraking, y no hace falta saber más, se la suda que mueran 100 niñas y desestibilizar un continente mientras puedan poner su máquina en marcha. Make América Great Again significa que los demás nos vamos a la mierda.
Eibi6
#4 le viene fenomenal a Trump para intentar suspender las elecciones, aunque el fracking sea rentable la inflación que desatará internamente le viene como el culo a los americanos (y a Trump en unas hipotéticas midterms)
D303
Iraq tiene armas de destrucción masivas...
Imperdible la rueda de prensa de Aznar Ansar hablando con acento norteamericano porque no sabia inglés. Se pueden decir muchas cosas de Pedro Sánchez pero este tipo de vergüenzas no las pasábamos.
www.youtube.com/watch?v=23wJb-KbvD4
