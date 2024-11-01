Pence y otros republicanos rompen con Trump por la muerte de Pretti: ‘profundamente preocupante’

El exvicepresidente Mike Pence calificó el asesinato de Alex Pretti a manos de un agente de la Patrulla Fronteriza en Minneapolis como “profundamente preocupante” este lunes, convirtiéndose en el último republicano en romper con la administración Trump al plantear dudas sobre los méritos del tiroteo. Pence calificó el tiroteo de “trágico” y dijo que “debe llevarse a cabo una investigación completa y transparente sobre este tiroteo que involucró a un agente.”