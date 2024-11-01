edición general
Pence y otros republicanos rompen con Trump por la muerte de Pretti: ‘profundamente preocupante’

El exvicepresidente Mike Pence calificó el asesinato de Alex Pretti a manos de un agente de la Patrulla Fronteriza en Minneapolis como “profundamente preocupante” este lunes, convirtiéndose en el último republicano en romper con la administración Trump al plantear dudas sobre los méritos del tiroteo. Pence calificó el tiroteo de “trágico” y dijo que “debe llevarse a cabo una investigación completa y transparente sobre este tiroteo que involucró a un agente.”

Comentarios destacados:      
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Pence ya había roto cuando le amenazaron de muerte en el Asalto al Capitolio y Trump miró para otro lado y le insultó públicamente
29
themarquesito #6 themarquesito
#1 Amenazaron de muerte y prepararon un cadalso para ahorcarlo
7
#2 Grahml
Exactamente, lo que vimos el sábado fue un asesinato.

Una ejecución pública totalmente inhumana, y si EEUU es un país con un mínimo de desarrollo, deberia haber ya gente en la cárcel por esto que ha sucedido.
14
josde #3 josde
#2 Trump el primero por consentir eso y alabarlo.
8
#10 Grahml
#3 No lo veo fácil.

Pero me encantó el otro día cómo rogaba a los repúblicanos que ganara las elecciones o le hacían impeachment.

El mero hecho de que sienta miedo, me agrada enormemente.
2
rogerius #4 rogerius
Al bovino hay que sacrificarlo. Y detrás al zanahorio.
3
meroespectador #14 meroespectador
#4 Se está cociendo un estofado.
0
#9 laruladelnorte
“A los estadounidenses no les gusta lo que están viendo ahora mismo”, y al gobernador Phil Scott, republicano por Vermont, quien afirmó: “Es inaceptable que ciudadanos estadounidenses sean asesinados por agentes federales por ejercer su derecho divino y constitucional de protestar contra su gobierno”.

Esto es lo que pasa cuando vives en una dictadura...
3
Ehorus #12 Ehorus
#9 Esa frase oculta una muy terrible y oscura sentencia... "que sean asesinados otros ciudadanos no nos importa" . Como de hecho está ocurriendo.
:wall: :wall: :wall:
2
jonolulu #5 jonolulu
Esto pasa por llamar fachas a los fachas desde el minuto cero.

Próximamente en las mejores naciones
1
#8 Nasser
Rebelión en la granja...
1
Dene #11 Dene
rompen de boquilla o en el senado, que es donde cuenta?
0
termopila #15 termopila
Rompe cuando las muertes son en casa, cuando son fuera de casa, no hay problema
0
almadepato #7 almadepato
Lo preocupante es que ese país tenga a ese presidente. Lo demás son solo consecuencias.
0
#13 DonaldBlake
La han cagado ejecutando a un blanco en directo.
0

