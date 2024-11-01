Pence y otros republicanos rompen con Trump por la muerte de Pretti: ‘profundamente preocupante’

El exvicepresidente Mike Pence calificó el asesinato de Alex Pretti a manos de un agente de la Patrulla Fronteriza en Minneapolis como “profundamente preocupante” este lunes, convirtiéndose en el último republicano en romper con la administración Trump al plantear dudas sobre los méritos del tiroteo. Pence calificó el tiroteo de “trágico” y dijo que “debe llevarse a cabo una investigación completa y transparente sobre este tiroteo que involucró a un agente.”
| etiquetas: pence , pretti , minnesota , asesinato
Una ejecución pública totalmente inhumana, y si EEUU es un país con un mínimo de desarrollo, deberia haber ya gente en la cárcel por esto que ha sucedido.
Pero me encantó el otro día cómo rogaba a los repúblicanos que ganara las elecciones o le hacían impeachment.
El mero hecho de que sienta miedo, me agrada enormemente.
Esto es lo que pasa cuando vives en una dictadura...
Próximamente en las mejores naciones