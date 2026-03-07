Pedro Sánchez reaparece en La Moncloa junto a sus perritas: “No tengo tan claro que el hombre sea el mejor amigo del perro: pausa perruna y a seguir”  

Tras una semana marcada por las tensiones políticas, el presidente ha buscado un momento de calma junto a sus dos perritas, India y Turca, a las que ya había mostrado su devoción anteriormente en sus redes sociales. Sánchez ha compartido ahora en su perfil personal de TikTok un vídeo grabado en los jardines de La Moncloa, donde aparece jugando a la pelota con ellas. “El perro es el mejor amigo del hombre, pero no tengo tan claro que el hombre sea el mejor amigo del perro. Y si no, mirad”, bromea en la grabación. En el vídeo se observa cómo la
Puto amo
Si esto lo hiciese Feijoo en su lugar se le estaría llamando de todo, y con razón, pero lo hace Sánchez y entonces está bien, "se pasa el juego, es el puto amo".
Demostraciones de que no importan los actos sino quién los ejecuta.
En fin, así nos va.
Feijo puede hacer tik toks de sus hobbies
Claro que igual sus hobbies y compañías no son tan legales como pasear dos perras