Pedro Sánchez y el ‘No a la guerra’: un lema tramposo para seguir abrazando el atlantismo

Mientras el Gobierno presume de haber vetado el uso de la base para bombardear Irán, las obras de ampliación de Rota avanzan a toda máquina. El anteproyecto ya está aprobado. Se construirán tres nuevos muelles, se duplicará la capacidad de ataque y se invertirán cerca de 300-400 millones de euros para acoger un sexto destructor estadounidense Aegis y reforzar el escudo antimisiles de la OTAN en el Mediterráneo. El objetivo declarado: convertir Rota en el gran hub del flanco sur atlántico.
| etiquetas: no a la guerra , otro engaño del psoe , doble lenguaje
Lo dice el artículo, la base es de la OTAN, la OTAN no está implicada en Irán así que no se puede usar la base, fácil y para toda la familia
La rojeliada puede seguir buscando la eterna pureza moral, avanzando cada quince años un centímetro tras retroceder veinte metros. Como llevan haciendo cincuenta años ya por lo menos, que ésto no es nuevo.
enviar fragatas
Lo primero que debemos destacar es que España sigue siendo miembro pleno de la OTAN y del entramado imperialista estadounidense. No se ha planteado ninguna salida de la Alianza Atlántica, ni revisión de los acuerdos de defensa con… » ver todo el comentario
Ese es exactamente el punto que está sobre la mesa y lo que han trasladado transparentemente a la ciudadanía y a todos los agentes implicados. Salir de la OTAN nunca ha estado en la ecuación.
Hoy por hoy necesitamos la alianza Atlántica visto el panorama que hay con la histórica presión que se siente con Marruecos y la actual guerra con Ucrania.
Estados Unidos caerá por su propio peso como lo han hecho todos los imperios en la historia y lo que tenemos que intentar entre todos es que nuestra civilización y los logros tecnológicos y civiles conseguidos no se pierdan por el camino.
En lugar empezar con los frentismos ¿ qué tal si se intentan consensos con el PSOE para por ejemplo cerrar las bases?
Es más fácil la postura del no a todo, como la ultraderecha.
Nos venden el tema de la guerra como si fuera nuestro, no hay gobierno y creo que nos lo merecemos
El PSOE es experto en esta comunicación política de doble fondo. Lo hizo Zapatero con la salida de Irak (manteniendo las bases y la cooperación de inteligencia), lo hizo con el despliegue en Afganistán y lo repite Sánchez cada vez que necesita oxígeno electoral: gesticula a la izquierda mientras consolida la alianza atlántica.
La ampliación de Rota no es un detalle técnico. Es la demostración empírica del engaño. Es la prueba de que la “rebeldía” de… » ver todo el comentario