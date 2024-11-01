edición general
Pedro Sánchez y el ‘No a la guerra’: un lema tramposo para seguir abrazando el atlantismo

Mientras el Gobierno presume de haber vetado el uso de la base para bombardear Irán, las obras de ampliación de Rota avanzan a toda máquina. El anteproyecto ya está aprobado. Se construirán tres nuevos muelles, se duplicará la capacidad de ataque y se invertirán cerca de 300-400 millones de euros para acoger un sexto destructor estadounidense Aegis y reforzar el escudo antimisiles de la OTAN en el Mediterráneo. El objetivo declarado: convertir Rota en el gran hub del flanco sur atlántico.

#6 veratus_62d669b4227f8
El Psoe tendra un doble lenguaje pero en esta ocasión, y quizás, sin que sirva de precedentes su actitud esta levantando debates y abriendo algunos ojos en Europa, al menos esta sirviendo para que la voz de Europa no sea monolítica. Que hace muchas cosas mal, desde luego, pero esta no lo es y justo es reconocerselo.
DDJ #10 DDJ
Parece el mismo discurso que está tratando de colar Carlos Herrera en su programa, muchas palabras para decir nada o decir incongruencias porque no pueden tener razón xD

Lo dice el artículo, la base es de la OTAN, la OTAN no está implicada en Irán así que no se puede usar la base, fácil y para toda la familia
#20 uvi
#10 Además que el mensaje que estoy viendo por aquí es del tipo "me pica la espalda y me rasco los huevos." que tiene que ver, nada.
#15 tierramar *
Vean los hechos , no lo que dice: www.meneame.net/story/espana-enviara-fragata-cristobal-colon-chipre-la España enviará la fragata Cristóbal Colón a Chipre para labores de escolta
Supercinexin #7 Supercinexin
Muy bien. Seguro que los de Nuevarrevolución iniciarían ahora mismo los ataques contra Washington y tal y cuál. Pero en el mundo real, las cosas funcionan diferente.

La rojeliada puede seguir buscando la eterna pureza moral, avanzando cada quince años un centímetro tras retroceder veinte metros. Como llevan haciendo cincuenta años ya por lo menos, que ésto no es nuevo.
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
no se puede mentir a todos todo el tiempo
FunFrock #17 FunFrock
No a la guerra
enviar fragatas  media
#2 tierramar
El "No al aguerra de Sanchez" Suena, sobre todo, a mensaje electoral dirigido al electorado de izquierdas que empieza a mirar con recelo al PSOE. Pero, como siempre con Sánchez, hay que mirar más allá de la frase hecha y de la foto de Moncloa.
Lo primero que debemos destacar es que España sigue siendo miembro pleno de la OTAN y del entramado imperialista estadounidense. No se ha planteado ninguna salida de la Alianza Atlántica, ni revisión de los acuerdos de defensa con…   » ver todo el comentario
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo *
#2 "se niega el uso de las bases para este ataque concreto porque no cuenta con respaldo de la ONU ni de la OTAN como organización colectiva."

Ese es exactamente el punto que está sobre la mesa y lo que han trasladado transparentemente a la ciudadanía y a todos los agentes implicados. Salir de la OTAN nunca ha estado en la ecuación.
DocendoDiscimus #18 DocendoDiscimus
La verdad es la verdad. ¿Que a muchos nos gustaría salirnos de la OTAN? Sin duda. Pero no se ha puesto sobre la mesa en ningún momento, como bien señala #5. Yo estoy contento y orgulloso de la postura de España.
#11 HolayAdios
#2 Decir NO A LA GUERRA no implica cortar lazos con la alianza Atlántica de facto. Opino que la decisión que se ha tomado desde el gobierno es inteligente y valiente al mismo tiempo.
Hoy por hoy necesitamos la alianza Atlántica visto el panorama que hay con la histórica presión que se siente con Marruecos y la actual guerra con Ucrania.
Estados Unidos caerá por su propio peso como lo han hecho todos los imperios en la historia y lo que tenemos que intentar entre todos es que nuestra civilización y los logros tecnológicos y civiles conseguidos no se pierdan por el camino.
#13 HolayAdios
#2 Aparte está el tema de la ampliación de las bases militares, que son de soberanía española. De hecho la bandera que ondea en estas bases es la española. Toda inversión que se haga quedará en un futuro bajo nuestra propiedad. Hoy por hoy necesitamos estas bases porque es el escudo antimisiles que tenemos en el sur.
#16 tierramar
Con lo del no al 5% al rearme ocurrio igual, otro engaño, en realidad invierten un 6% en armas:
#19 tierramar *
#16 www.meneame.net/m/actualidad/79-programas-armas-aprobados-gobierno-has Los 79 programas de armas aprobados por el gobierno hasta 2035 suponen 94.000 millones de euros, el 6% del PIB español
ur_quan_master #9 ur_quan_master
El caso es que se ha actuado para evitar en lo posible el uso de las bases americanas para un fin ilegal.

En lugar empezar con los frentismos ¿ qué tal si se intentan consensos con el PSOE para por ejemplo cerrar las bases?

Es más fácil la postura del no a todo, como la ultraderecha.
kastanedowski #12 kastanedowski
Y no hay dinero ni para educacion ni para salud...

Nos venden el tema de la guerra como si fuera nuestro, no hay gobierno y creo que nos lo merecemos
pax0r #8 pax0r
veo a mucha gente entusiasmada con el no a la guerra y los cazas y barcos que usan la ruta del mediterráneo pasando con colaboración directa del gobierno y el ejército. es un poco contradictorio, pero el discurso le da aire al perro y a todo aquel que se la come doblada con sus mentiras
japal #4 japal
El "No a la guerra" no lleva implícito el no defenderse si te atacan. España debe tener un ejercito suficientemente preparado ,dotado y proporcionado para, como ultimo recurso, poder defenderse de cualquier amenaza. Esto no va en contra de cualquier discurso pacifista.
#3 tierramar
El PSOE, maestro del doble lenguaje
El PSOE es experto en esta comunicación política de doble fondo. Lo hizo Zapatero con la salida de Irak (manteniendo las bases y la cooperación de inteligencia), lo hizo con el despliegue en Afganistán y lo repite Sánchez cada vez que necesita oxígeno electoral: gesticula a la izquierda mientras consolida la alianza atlántica.
La ampliación de Rota no es un detalle técnico. Es la demostración empírica del engaño. Es la prueba de que la “rebeldía” de…   » ver todo el comentario
josde #14 josde
#3 Para eso esta el PP y Vox que alaban la guerra sin importarles a quienes asesinan.
