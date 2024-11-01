Pedro Sánchez y el ‘No a la guerra’: un lema tramposo para seguir abrazando el atlantismo

Mientras el Gobierno presume de haber vetado el uso de la base para bombardear Irán, las obras de ampliación de Rota avanzan a toda máquina. El anteproyecto ya está aprobado. Se construirán tres nuevos muelles, se duplicará la capacidad de ataque y se invertirán cerca de 300-400 millones de euros para acoger un sexto destructor estadounidense Aegis y reforzar el escudo antimisiles de la OTAN en el Mediterráneo. El objetivo declarado: convertir Rota en el gran hub del flanco sur atlántico.