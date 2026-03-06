Pedro Sánchez: No a la guerra [EN]

Es ingenuo pensar que la escalada del conflicto en Irán conducirá a algo bueno, escribe el presidente del Gobierno español. La mayoría de la gente recuerda la escena. En febrero de 2003, Colin Powell, entonces secretario de Estado de Estados Unidos, se presentó ante el Consejo de Seguridad de la ONU y mostró ante las cámaras un pequeño frasco que, supuestamente, contenía ántrax. Su mensaje era sencillo: Irak tiene armas de destrucción masiva, debemos atacarlo. España tuvo su propia versión de ese momento. Nuestro entonces presidente, José Marí