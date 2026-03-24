Pedro Sánchez: héroe internacional, villano nacional

El mismo Pedro Sánchez que es puesto como ejemplo de decencia ante la barbarie que representan Trump y Netanyahu, es el que aquí es apaleado en forma de muñeco, insultado cuando llega el 12 de octubre o al que le pagan con un palo en la espalda cuando fue a Valencia para ver las consecuencias de la tragedia de la dana el pasado octubre de 2024.



Ya lo decía aquel eslogan turístico que paseamos por el mundo: «Spain is different».