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Pedro Sánchez: héroe internacional, villano nacional

Pedro Sánchez: héroe internacional, villano nacional

El mismo Pedro Sánchez que es puesto como ejemplo de decencia ante la barbarie que representan Trump y Netanyahu, es el que aquí es apaleado en forma de muñeco, insultado cuando llega el 12 de octubre o al que le pagan con un palo en la espalda cuando fue a Valencia para ver las consecuencias de la tragedia de la dana el pasado octubre de 2024.

Ya lo decía aquel eslogan turístico que paseamos por el mundo: «Spain is different».

| etiquetas: pedro sánchez , internacional , trump , netanyahu
13 6 0 K 183 PerroSánchez
20 comentarios
13 6 0 K 183 PerroSánchez
Comentarios destacados:      
angelitoMagno #2 angelitoMagno
En realidad, Sánchez es el líder político más valorado y más deseado como presidente.
theobjective.com/espana/politica/2025-02-13/sanchez-lider-mejor-valora

Por mucho que insista cierta prensa en generar odio contra él.
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lonnegan #6 lonnegan
#2 ¿El barómetro del CIS? jajajaja
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angelitoMagno #8 angelitoMagno
#6 ¿Tienes otros datos?
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Pablosky #12 Pablosky
#6 el CIS lo ha clavado en las últimas elecciones.
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mariKarmo #17 mariKarmo *
#6 La competencia que tiene no es muy........ vamos, que no es difícil que te quieran más que a Feijóo o Abascal xD. Sin mucho esfuerzo. Igual solo poniendo la cara y diciendo "hola" ya sirve.
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lonnegan #20 lonnegan
#17 eso es totalmente cierto, pero es que los del PP van a votar a cualquiera que pongan de candidato, como si pones un leño con gafas
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mariKarmo #16 mariKarmo
#2 Y más guapo, o me lo vas a negar?
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angelitoMagno #19 angelitoMagno
#16 No, claro. Esto también influye.
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aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
"Villano nacional", claro claro...

CIS: Pedro Sánchez agranda su ventaja con Feijóo y Vox se acerca al PP
as.com/actualidad/politica/cis-pedro-sanchez-agranda-su-ventaja-con-fe
5 K 45
Stathamdepueblo #3 Stathamdepueblo
#1 si usamos lo de "nacional" como se usaba en la época de Franco, sí, podría servir :-D
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Narmer #4 Narmer
#1 Solo hay que oír hablar ahora
mismo a Abascal en el pleno del Congreso. Parece que Sánchez es responsable de todas las muertes en Oriente Medio desde que Pilatos gobernaba Judea.
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aPedirAlMetro #5 aPedirAlMetro
#4 "Solo hay que oír hablar ahora mismo a Abascal en "
No gracias, no me gusta el sonido que hacen los gorrinos
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angelitoMagno #9 angelitoMagno
#4 Pero entonces, ¿le está apoyando? Porque Abascal está a favor de las guerras iniciadas por Israel y EEUU, ¿no?
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Narmer #13 Narmer
#9 ¿Quién lo sabe? Ese hombre solamente quiere seguir viviendo de paguitas, así que no se puede esperar coherencia.
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#10 Otrebla8002
#4 pues si ahora está hablando es que ha madrugado. Se ha levantaría antes de las 11.
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sotillo #7 sotillo
#1 Cada vez que habla y los hunde en su miseria dicen que es un villano, la suerte que ha tenido España de que este de presidente
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LázaroCodesal #14 LázaroCodesal
#1 A ver..lo dice un periódico murciano :troll:
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MonoMico #18 MonoMico
#1 Qué disparate... Con lo que lo quiere todo el mundo.
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johel #15 johel *
"A veces uno sabe de qué lado estar simplemente viendo quiénes están del otro lado". Leonard Cohen.

Con Sanchez lo mismo, visto el percal del resto de politicos se puede escoger susto o muerte. Pero muerte literalmente; 7291, cribados de cancer, 238 Dana, exterminio palestino, apropiacion sistematica en libia, iran, titerezuela, cuba...
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Macnulti_reencarnado #11 Macnulti_reencarnado
Es que aquí ya conocemos al perro.
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menéame