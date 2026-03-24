Pedro Sánchez: héroe internacional, villano nacional

El mismo Pedro Sánchez que es puesto como ejemplo de decencia ante la barbarie que representan Trump y Netanyahu, es el que aquí es apaleado en forma de muñeco, insultado cuando llega el 12 de octubre o al que le pagan con un palo en la espalda cuando fue a Valencia para ver las consecuencias de la tragedia de la dana el pasado octubre de 2024.
Ya lo decía aquel eslogan turístico que paseamos por el mundo: «Spain is different».
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theobjective.com/espana/politica/2025-02-13/sanchez-lider-mejor-valora
Por mucho que insista cierta prensa en generar odio contra él.
CIS: Pedro Sánchez agranda su ventaja con Feijóo y Vox se acerca al PP
as.com/actualidad/politica/cis-pedro-sanchez-agranda-su-ventaja-con-fe
mismo a Abascal en el pleno del Congreso. Parece que Sánchez es responsable de todas las muertes en Oriente Medio desde que Pilatos gobernaba Judea.
No gracias, no me gusta el sonido que hacen los gorrinos
Con Sanchez lo mismo, visto el percal del resto de politicos se puede escoger susto o muerte. Pero muerte literalmente; 7291, cribados de cancer, 238 Dana, exterminio palestino, apropiacion sistematica en libia, iran, titerezuela, cuba...