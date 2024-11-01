Paula White, la asesora espiritual de Trump, pide diezmo para Israel y por 1.000 dólares te envía un ángel  

La telepredicadora Paula White es la directora de la Oficina de Fe del gobierno de EEUU y amiga personal de varios años de Donald Trump. Hacemos un repaso por sus últimos años liderando su ministerio, pidiendo el diezmo y vendiendo bendiciones y envíos de ángeles para ayudar a Israel. Esta pastora evangélica junto a John Hagge, líder del movimiento Cristianos Unidos por Israel, son también muy cercanos a Benjamin Netanyahu y a través de la religión justifican el genocidio en Gaza como una misión divina.
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¿Y qué bebe? A mí que no me envíe uno que beba Cruzcampo que lo pongo de alitas en la calle.
¿Y te lo puedes follar? Con consentimiento, claro, que sólo aleluya es aleluya. Pero traerá el bullate limpio, ¿no? Porque genitales no tiene... y ya me contarás.
¿Y no soltará muchas plumas, no? Que luego el gato me la lía.