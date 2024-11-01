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Paula White, la asesora espiritual de Trump, pide diezmo para Israel y por 1.000 dólares te envía un ángel

Paula White, la asesora espiritual de Trump, pide diezmo para Israel y por 1.000 dólares te envía un ángel  

La telepredicadora Paula White es la directora de la Oficina de Fe del gobierno de EEUU y amiga personal de varios años de Donald Trump. Hacemos un repaso por sus últimos años liderando su ministerio, pidiendo el diezmo y vendiendo bendiciones y envíos de ángeles para ayudar a Israel. Esta pastora evangélica junto a John Hagge, líder del movimiento Cristianos Unidos por Israel, son también muy cercanos a Benjamin Netanyahu y a través de la religión justifican el genocidio en Gaza como una misión divina.

| etiquetas: paula white , trump , telepredicadora , eeuu , netanyahu , israel , gaza
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18 comentarios
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Comentarios destacados:      
JackNorte #1 JackNorte
De la muerte.
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kinnikuman #10 kinnikuman
#1 Un Ángel Gaitán, que es peor xD
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#18 Beltza01
#10 Un Cristo. Que suena más religiosus.
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Kleshk #2 Kleshk
La de ostias que les daría Jesús a ésta mujer  media
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#9 luckyy
Este es el nivel de la que está dejando de ser primera potencia del mundo, y nuestros políticos neoliberales todavía se los están pensando.
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#14 mstk
#9 nuestros políticos neoliberales ya tienen ángeles que les ayudan a aparcar.
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Cuñado #15 Cuñado
#9 Tsch! El principal faro del Mundo LibreTM, ahí es nada.
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EvilPreacher #4 EvilPreacher
Pues está tirado ¡Con el dineral que cuesta un Eva!
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#3 Molain
Poco me parece, con lo gilipollas que son, debería de pedir más dinero.
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woody_alien #13 woody_alien *
#3 1000 son por un ángel genérico, uno con nombre son 5000 y si quieres a Marcelo has de hablar con Jorge Fernández Díaz
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#16 Sacapuntas
Directora de la Oficina de Fe debe ser un cargo parecido al de Director de la Oficina del Español que la Comunidad de Madrid otorgó a Toni Cantó. En EEUU el presi puede dar cargos a "amigas personales" y no pasa nada. Imagina el escándalo si lo hace aquí el perrosantxe. Pero EEUU es el modelo.
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Cuñado #7 Cuñado *
¡Madremía, un ángel! ¿Y cómo viene? ¿Llama al portero sin avisar, te envía un WhatsApp... o sólo usa Grindr, lo trae Seur y te envía una notificación porque dice que no estabas en casa?

¿Y qué bebe? A mí que no me envíe uno que beba Cruzcampo que lo pongo de alitas en la calle.

¿Y te lo puedes follar? Con consentimiento, claro, que sólo aleluya es aleluya. Pero traerá el bullate limpio, ¿no? Porque genitales no tiene... y ya me contarás.

¿Y no soltará muchas plumas, no? Que luego el gato me la lía.
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Metabarón #11 Metabarón
Con el nivel aleluyo que gastan allí, no sé cómo aún no ha salido alguno que les tilde de siervos de la sinagoga de Satán.
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Spirito #12 Spirito
Verdaderos psicópatas. Gentuza religiosa muy muy peligrosos.
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Rixx #17 Rixx
Tengo un amigo que por 60€ te envía un pollo :-D
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menéame