Paula White, la asesora espiritual de Trump, pide diezmo para Israel y por 1.000 dólares te envía un ángel  

La telepredicadora Paula White es la directora de la Oficina de Fe del gobierno de EEUU y amiga personal de varios años de Donald Trump. Hacemos un repaso por sus últimos años liderando su ministerio, pidiendo el diezmo y vendiendo bendiciones y envíos de ángeles para ayudar a Israel. Esta pastora evangélica junto a John Hagge, líder del movimiento Cristianos Unidos por Israel, son también muy cercanos a Benjamin Netanyahu y a través de la religión justifican el genocidio en Gaza como una misión divina.