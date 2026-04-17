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Paula Calvo, antrozoóloga: “Cuando tu gato se queda mirando fijamente al vacío, no está viendo fantasmas, está detectando movimientos, luces o sonidos que tú ni percibes”

Paula Calvo, antrozoóloga: “Cuando tu gato se queda mirando fijamente al vacío, no está viendo fantasmas, está detectando movimientos, luces o sonidos que tú ni percibes”

Hay momentos en los que tu gato se queda completamente quieto, mirando un punto fijo de la pared o del aire, como si hubiera algo que tú no ves. Esa escena, que puede parecer inquietante o incluso paranormal, es en realidad mucho más simple y, a la vez, más fascinante de lo que parece. La antrozoóloga Paula Calvo lo explica de forma directa en una publicación en Instagram: “Cuando tu gato se queda mirando fijamente a la nada no está viendo fantasmas, está detectando movimientos, luces o sonidos que tú ni percibes”.

| etiquetas: gatos , mirada , vacio , movimientos , luces , sonidos
4 1 0 K 51 ciencia
8 comentarios
4 1 0 K 51 ciencia
Pacman #1 Pacman
Pues eso, fantasmas :shit:
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#8 guillersk
#1 sal de mi mente :-P
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Doisneau #2 Doisneau
Sigue sin desmentir nada paranormal :tinfoil: :tinfoil:
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#3 groucha
A ver si van a ser movimientos, luces o sonidos fantasmagóricos {0x1f440}
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dark_soul #4 dark_soul
Lánzale una loncha de queso a la cara a ver qué pasa
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llanerosolitario #5 llanerosolitario
#4 Pues que pasa de Casper… :hug:
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Milmariposas #6 Milmariposas
Cuando me está mirando a mí, me está viendo el aura... :roll:
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Xtrem3 #7 Xtrem3
Claro, los que hacen los fantasmas.
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menéame