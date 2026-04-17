Paula Calvo, antrozoóloga: “Cuando tu gato se queda mirando fijamente al vacío, no está viendo fantasmas, está detectando movimientos, luces o sonidos que tú ni percibes”

Hay momentos en los que tu gato se queda completamente quieto, mirando un punto fijo de la pared o del aire, como si hubiera algo que tú no ves. Esa escena, que puede parecer inquietante o incluso paranormal, es en realidad mucho más simple y, a la vez, más fascinante de lo que parece. La antrozoóloga Paula Calvo lo explica de forma directa en una publicación en Instagram: “Cuando tu gato se queda mirando fijamente a la nada no está viendo fantasmas, está detectando movimientos, luces o sonidos que tú ni percibes”.