Pau Noy, ingeniero: "Es de papanatas la obsesión con la alta velocidad cuando el 98% de usuarios van en otros trenes"

Pregunta: Después de unas décadas en las que toda la inversión había ido a Alta Velocidad, parecía que el Ministerio estaba revirtiendo eso. ¿Hay riesgo de volver a los años en los que el AVE se lo comía todo? Respuesta: No. Este Ministerio [de Transportes] ha equilibrado sin duda la inversión en Alta Velocidad con la de Cercanías y tren convencional, que es una política de justicia en la movilidad. Tengo muchas dudas de que la solución pase por más velocidad. Sabemos que uno de los problemas que tiene Renfe es que tiene pocos trenes.