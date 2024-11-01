edición general
Pau Noy, ingeniero: "Es de papanatas la obsesión con la alta velocidad cuando el 98% de usuarios van en otros trenes"

Pregunta: Después de unas décadas en las que toda la inversión había ido a Alta Velocidad, parecía que el Ministerio estaba revirtiendo eso. ¿Hay riesgo de volver a los años en los que el AVE se lo comía todo? Respuesta: No. Este Ministerio [de Transportes] ha equilibrado sin duda la inversión en Alta Velocidad con la de Cercanías y tren convencional, que es una política de justicia en la movilidad. Tengo muchas dudas de que la solución pase por más velocidad. Sabemos que uno de los problemas que tiene Renfe es que tiene pocos trenes.

Andreham #3 Andreham
Ya pero, ¿qué da sobres? ¿Qué queda más chulo? ¿Quién va en trenes de chusma y quién va en trenes guays?
siempreesverano #1 siempreesverano
Sin leer la noticia. Totalmente cierto.
#2 encurtido
He leído el artículo y me parece en general acertado, pero el titular no tanto.

El tren quizá tenga un uso potencial de verse generalizado entre la población normal, pero no actualmente. En cualquier trayecto interprovincial está completamente fuera de juego frente al autobús: horarios, precios, frecuencias, etc.. Es normal entre muchos conocidos hacer sus trayectos de transporte en autobús de forma recurrente, y alguna vez al año en AVE, pero no haber cogido un tren normal en décadas.

Que si se fomenta quizá, o no, pero actualmente tenemos ese mix bus / AVE y cercanías (donde haya) y aparte un tren de media distancia inútil.
#4 z1018
¿En qué otros trenes, los trenes de Cercanías a los que no tenemos derecho?.

El próximo Cercanías que va a hacer el ministerio el de Navalcarnero, que no puede haber un pueblo de Madrid de 30.000 habitantes sin su tren, pero puede haber ciudades en otras partes de España de más de 100.000, incluso 150.000, sin él.

Todos iguales, los cojones.
