La revelación se produce mientras el FBI investiga a los manifestantes que irrumpieron en vehículos federales a principios de este mes mientras los agentes respondían a un asalto a un agente del ICE, que supuestamente fue emboscado y golpeado por tres inmigrantes ilegales.
| etiquetas: patel , fbi , trump , ice , eeuu , grupos , organizados
Estoy seguro, que si dijeran que están movidos por una entidad extraterrestre para desestabilizar al gobierno y tomar el control del mundo, lo comprarían sin pestañear.