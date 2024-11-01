edición general
5 meneos
12 clics
Patel afirma que el FBI ha descubierto grupos que financian las protestas en Minneapolis: "No está sucediendo de forma orgánica"

Patel afirma que el FBI ha descubierto grupos que financian las protestas en Minneapolis: "No está sucediendo de forma orgánica"

La revelación se produce mientras el FBI investiga a los manifestantes que irrumpieron en vehículos federales a principios de este mes mientras los agentes respondían a un asalto a un agente del ICE, que supuestamente fue emboscado y golpeado por tres inmigrantes ilegales.

| etiquetas: patel , fbi , trump , ice , eeuu , grupos , organizados
4 1 1 K 47 actualidad
16 comentarios
4 1 1 K 47 actualidad
Comentarios destacados:    
NPCMeneaMePersigue #6 NPCMeneaMePersigue
¡Hay grupos que financian protestas, como nosotros! esto no puede ser!
7 K 116
#13 perica_we *
#6 bocadillo y autobús pagao y para la mani!! luego te da tiempo a darte una paseito
0 K 6
NPCMeneaMePersigue #14 NPCMeneaMePersigue
#13 Creo que nos venderán que es Irán mientras financian las protestas en Irán #6
0 K 15
jm22381 #11 jm22381
Se llaman Grupos por los Derechos Civiles :troll:
3 K 63
Alakrán_ #2 Alakrán_
Lo mismo que dicen en Irán :roll:
3 K 40
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#2 estos son lo que decían que no había lista Epstein y que este se suicidio en la celda? xD
3 K 62
MiguelDeUnamano #15 MiguelDeUnamano
#7 Hace unos días los MAGAs estaban escandalizados porque había "caterings profesionales y eso evidenciaba que había grupos organizados detrás"... con fotos de mesitas de camping con cafés y algo para comer en algunas protestas.
0 K 16
XtrMnIO #1 XtrMnIO
Piensa el ladrón...
2 K 33
mikhailkalinin #3 mikhailkalinin
Ellos no se financian...
2 K 32
eltxoa #10 eltxoa
se cree el ladrón... :troll:
1 K 22
AndresEl_Lanas #8 AndresEl_Lanas
Las pruebas ya si eso. Total, no importa, sus seguidores ya tienen lo que necesitan.

Estoy seguro, que si dijeran que están movidos por una entidad extraterrestre para desestabilizar al gobierno y tomar el control del mundo, lo comprarían sin pestañear.
1 K 16
#9 Pivorexico *
Igual se trata de una secta suicida , morir a manos del ICE abriría las puertas del el Valhalla un rollo de esos.
0 K 12
Kantinero #5 Kantinero
Y que pasa si financian protestas ?
0 K 12
Dene #16 Dene
El principal grupo que financia la violencia en minesota se llama gobierno de estados unidos
0 K 12
#4 re10
Los comunistas rusos o los chinos, seguro.
0 K 7
#12 perica_we
si, la Guardia Nacional repartió donuts y cafeses...
0 K 6

menéame