Un pastor cristiano apuntó con un AR-15 a la congregación para "acabar con la incredulidad" [ING]  

El 28 de septiembre, el pastor Philip Thornton, de la Iglesia Legacy Faith en Harrisburg, Pensilvania, instó a su congregación a darlo todo al difundir el mensaje del Evangelio. Para ilustrar su argumento, se colocó un rifle semiautomático AR-15 en el pecho y procedió a apuntarles directamente a la cara.
Ahora, no se preocupen, la luz brilla, ¿verdad? No hay nada en el arma, no toquen el gatillo, ¿verdad? La luz brilla. El láser está ahí.
Puedo atrapar a cualquiera de ustedes. Tenía que atacar la incredulidad... Tenía que deshacerse de la incredulidad que llenaba la sala. Tenía que despejar la sala.
Hay que aprender a despejar una sala con fe.
