Un pastor cristiano apuntó con un AR-15 a la congregación para "acabar con la incredulidad" [ING]

El 28 de septiembre, el pastor Philip Thornton, de la Iglesia Legacy Faith en Harrisburg, Pensilvania, instó a su congregación a darlo todo al difundir el mensaje del Evangelio. Para ilustrar su argumento, se colocó un rifle semiautomático AR-15 en el pecho y procedió a apuntarles directamente a la cara.

etiquetas: pastor , cristiano , rifle , ar15 , harrisburg , legathy faith
13 comentarios
Gry
¡Los que quieran ir al Cielo que levanten la mano! :troll:
gelatti
[Jesús] despejó la sala. Los expulsó a todos. Entró como un soldado. El Reino de los Cielos sufre violencia.

Ahora, no se preocupen, la luz brilla, ¿verdad? No hay nada en el arma, no toquen el gatillo, ¿verdad? La luz brilla. El láser está ahí.

Puedo atrapar a cualquiera de ustedes. Tenía que atacar la incredulidad... Tenía que deshacerse de la incredulidad que llenaba la sala. Tenía que despejar la sala.

Hay que aprender a despejar una sala con fe.

En otro punto del sermón, que todavía…   » ver todo el comentario
Andreham
Jesusito no expulsó a los mercaderes del templo y luchó contra los charlatanes?

Porque este es ambas cosas.
frg
#7 Es lo que tienen los personajes de ficción, les puedes atribuir lo que quieras e ignorarlo al siguiente segundo.
Sandman
¿A que todos vosotros vais a pagar voluntariamente el diezmo a esta iglesia? ¿Alguno que no quiera? ¡Sin compromiso, eh! ¡Con total libertad!
frg
Si no dispara para demostrar que van directos al cielo no tiene gracia. Si sacas un rifle es para disparar, si no eres un parguela.
Spirito
Con dos cojones, ¡ostias ya! ¡Cómo Dios manda! xD
Mangione
Están fatal de lo suyo...
mariopg
en realidad, ese hijo de puta representa mucho mejor a la humanidad que julio anguita
frg
#9 Si no dispara no.
Bhuvaya
Basura hereje.
