¿Qué le pasa al PSOE con los alquileres?

El Gobierno de España puede hacer muchas más cosas. Se pueden llevar a cabo más medidas para defender el derecho constitucional a la vivienda. Lo que ocurre es que para hacerlo hay que molestar un poquito a los que más ganan, sobre todo a los bancos, los fondos buitre, las inmobiliarias y a los que tienen en propiedad un gran número de viviendas.
| etiquetas: vivienda , alquiler , psoe
Para #_1
Con 4.4k casas ya tiene bastantes más casas que, bueno, cualquiera; pero además si crees que Cerebrus sólo tiene casas en España pues... no sé.
O si te crees que nos chupamos el dedo y no sabemos lo que es un lobby (para el que no hace falta un monopolio) o lo fácil que es corromper a un político (especialmente del PPSOE) pues...
Si con eso tú crees que "manda" desde luego confirma para mi que os traigáis mensajes simplistas que buscan más el odio hacia alguien que la realidad. Y con eso no niego que Cerberos pueda hacer lobbying, pero seamos objetivos y con datos en la mano su influencia es bastante relativa en el mercado. O ahora lo de "dato mata relato" ya no interesa?
CC: #5