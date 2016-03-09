¿Qué le pasa al PSOE con los alquileres?

El Gobierno de España puede hacer muchas más cosas. Se pueden llevar a cabo más medidas para defender el derecho constitucional a la vivienda. Lo que ocurre es que para hacerlo hay que molestar un poquito a los que más ganan, sobre todo a los bancos, los fondos buitre, las inmobiliarias y a los que tienen en propiedad un gran número de viviendas.