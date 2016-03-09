edición general
10 meneos
27 clics

¿Qué le pasa al PSOE con los alquileres?

El Gobierno de España puede hacer muchas más cosas. Se pueden llevar a cabo más medidas para defender el derecho constitucional a la vivienda. Lo que ocurre es que para hacerlo hay que molestar un poquito a los que más ganan, sobre todo a los bancos, los fondos buitre, las inmobiliarias y a los que tienen en propiedad un gran número de viviendas.

| etiquetas: vivienda , alquiler , psoe
8 2 2 K 83 politica
13 comentarios
8 2 2 K 83 politica
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Pues que manda Cerberus, el fondo del partido republicano de EEUU, es decir la elite de pederastas
3 K 52
#4 beldin
#1 www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2021/210721-sanche tiene amigo extraños, pero no son diferentes del otro gran ppartido: ctxt.es/es/20160309/Politica/4697/Botin-Santander-Blackrock-Fink-Ana-P . lo que lleva pasando con la vivienda en españa los ultimos 20 años no es casualidad
2 K 27
obmultimedia #8 obmultimedia
#1 Tambien porque tenemos a una Ministra de la vivienda siendo una gran tenedora.
1 K 24
cocolisto #7 cocolisto
Naturalmente que se puede hacer más.Pasa que muchos diputados son propietarios de muchos pisos o representantes de inmobiliarias.
1 K 32
#5 mancebador *
Cerberus tiene una cartera (a cierre de 2024 según he encontrado en internet) 4.400 viviendas en toda España de un parque de alquiler de unos 3,5 millones de viviendas. Si crees que con eso mandas...

Para #_1
2 K 28
#10 nach_et *
#5 a #_1 solo le interesa soltar simpleces demagógicas en todos sus envíos a ver si rasca karma con esos eslóganes populistas faltos de análisis profundos y altamente simplificados como si de blanco o negro se tratara, roza lo conspiranoico nivel Iker
1 K 18
Andreham #11 Andreham
#5 #10 Reducción al absurdo.

Con 4.4k casas ya tiene bastantes más casas que, bueno, cualquiera; pero además si crees que Cerebrus sólo tiene casas en España pues... no sé.

O si te crees que nos chupamos el dedo y no sabemos lo que es un lobby (para el que no hace falta un monopolio) o lo fácil que es corromper a un político (especialmente del PPSOE) pues...
0 K 8
#12 nach_et
#11 4,4K sobre 3,5M es un 0,12%

Si con eso tú crees que "manda" desde luego confirma para mi que os traigáis mensajes simplistas que buscan más el odio hacia alguien que la realidad. Y con eso no niego que Cerberos pueda hacer lobbying, pero seamos objetivos y con datos en la mano su influencia es bastante relativa en el mercado. O ahora lo de "dato mata relato" ya no interesa?

CC: #5
1 K 18
#2 zappbranigam
Pues que no va a morder la mano que le da de comer.
1 K 14
#9 chavi
Les pasa que ellos tienen gran numero de viviendas
0 K 11
#13 Albarkas
Pues es tan sencillo como que en la cúpula del PSOE hay mucho propietario de varios pisos y mucho beneficiado por generosos amigos y claro, donde hay patrón no manda marinero
0 K 11
#6 Gilántropo
Le pasa lo que le pasaba cuando tuvo que elegir entre pactar con Podemos o con Ciudadanos. Bueno, le pasa lo que le ha pasado siempre.
0 K 8
SolidGeorg #3 SolidGeorg
Vete a tuiter a tuitear
0 K 6

menéame