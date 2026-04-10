A partir de hoy los portugueses pagarán más por las botellas de plástico y latas

A partir de este viernes entra en vigor el sistema ya presentado por el Gobierno de Portugal para la devolución de latas y botellas. A partir de ahora, se pagarán diez céntimos más por cada una, pero es un dinero que se podrá recuperar más adelante. Si se sabe como. Hasta hoy, comprar una botella de refresco o una lata de bebida en el supermercado "no costaba nada", pero a partir de este viernes se introducirá una tasa de depósito de unos 10 céntimos por cada botella y lata.