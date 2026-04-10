A partir de hoy los portugueses pagarán más por las botellas de plástico y latas

A partir de este viernes entra en vigor el sistema ya presentado por el Gobierno de Portugal para la devolución de latas y botellas. A partir de ahora, se pagarán diez céntimos más por cada una, pero es un dinero que se podrá recuperar más adelante. Si se sabe como. Hasta hoy, comprar una botella de refresco o una lata de bebida en el supermercado "no costaba nada", pero a partir de este viernes se introducirá una tasa de depósito de unos 10 céntimos por cada botella y lata.
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Llevo como veinticinco años diciendo esto y recibiendo a cambio insultos y burlas. Pos hale, a pagar, a pagar.
En Londres hace unos dias, en un Salisbury no se veían las bolsas "baratas", quizás ni las haya. En un Poundland, igual, allí si que tuve que pagar una libra por una de sus bolsas.
Menudo negocio se han montado. Al menos debería estar prohibido cobrar por bolsas de papel.
No se ve ni una botella en la calle y si la ves la puedes coger y cobrar luego cuando lleves tus botellas. Es lo mejor para que no se queden en la calle.
En fin.
En los países nórdicos depende del tamaño, un botellín son 15 céntimos y la botella más grande de refresco 40 céntimos.
Vas a ir , acumular 10 kilos de latas, conducir una horita para cruzar la frontera y pasarte 50 minutos mas en la maquina para devolver una a una los 10 kilos y ganarte 10 euros, luego recoger tus cosas y volver una horita conduciendo
Tiburon de las finanzas, maestro del mal, gran gurú de las inversiones y el emprendimiento a solo un paso de alcanzar tu libertad financiera a la altura de jose el finanzas. Postulandote pa el premio Llados de economía 2026.
Evidentemente no se trata de ningún plan para ganar dinero, pero sí que te puede compensar si vas "de paso". Si estás en Tui, Badajoz o Ayamonte igual es como irte a dar un paseo, sobre todo en el caso de Tui, en lo otros ya tendrías que coger el coche, como quien va a hacer la compra. Que, por cierto, las grandes superficies suelen estar abiertas domingos y festivos en Portugal (salvo, que yo sepa, navidad, año nuevo y domingo de resurrección, y aún así en… » ver todo el comentario
Igual se lo dejaría hacer a los críos y luego que se compren un superthing. Que mira, ya parte se les devuelve en impuestos.
Tio... meter las latas o las botellas es bastante coñazo, contabiliza de una en una, te cunde si vas al super y ya de paso pos las tiras y un par de ellas, te suelta una miseria y pos mira tu que bien. Si vas con un porron es echarte un buen rato metiendo latas para q te suelte 3 euros.
Yo las sufrí en Suecia cuando estaba de erasmus allí, es cierto q los indigentes recogian latas pa sacarse unos cuartos, pero el… » ver todo el comentario
Compromis nos lo prometió en campaña y cuando llegaron resultó ser imposible.