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A partir de hoy los portugueses pagarán más por las botellas de plástico y latas

A partir de hoy los portugueses pagarán más por las botellas de plástico y latas

A partir de este viernes entra en vigor el sistema ya presentado por el Gobierno de Portugal para la devolución de latas y botellas. A partir de ahora, se pagarán diez céntimos más por cada una, pero es un dinero que se podrá recuperar más adelante. Si se sabe como. Hasta hoy, comprar una botella de refresco o una lata de bebida en el supermercado "no costaba nada", pero a partir de este viernes se introducirá una tasa de depósito de unos 10 céntimos por cada botella y lata.

| etiquetas: portugal , devolucion , latas , botella , costaran , mas
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19 comentarios
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Comentarios destacados:    
ur_quan_master #2 ur_quan_master
Es increíble que te cobren 5c por la bolsa del super pero que a los de CocaCola distribuir toda esa cantidad de plástico les salga casi gratis
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ombresaco #6 ombresaco
#2 y no valoras lo limpia que queda tu conciencia?
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#9 soberao *
#2 O los de los huevos Kinder, que trae más plástico que chocolate pero por lo que sea a ellos esas restricciones no le afectan. Encima el envase de plástico, donde está el "regalito" de plástico que traen, es de plástico y de un solo uso. Antes se podían reusar para guardar botones por ejemplo. Como si ese envase donde va el "regalo" de plástico no pudiera ser de cartón por ejemplo o de un materia biodegradable. es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Kinder_egg_open.jpg
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Supercinexin #10 Supercinexin *
#2 Las multinacionales llenan tu casa de plásticos de ochenta tipos diferentes, muchas veces unos dentro de otros, pero si yo no los deposito en el contenedor adecuado, separados y limpios, soy un señor muy malo y me multan.

Llevo como veinticinco años diciendo esto y recibiendo a cambio insultos y burlas. Pos hale, a pagar, a pagar.
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#12 SpeakerBR
#2 Bueno, en Sevilla en cuanto te descuidas un poco te cobran 40c por una bolsa de PAPEL.
En Londres hace unos dias, en un Salisbury no se veían las bolsas "baratas", quizás ni las haya. En un Poundland, igual, allí si que tuve que pagar una libra por una de sus bolsas.

Menudo negocio se han montado. Al menos debería estar prohibido cobrar por bolsas de papel.
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#7 soberao
#4 En los países nórdicos y supongo que en Alemania también, las llevas a una máquina en las tiendas que escanean la etiqueta de la botella y las recoge. El precio se va acumulado con cada botella y luego te da un resguardo que cobras en la caja o que te resta de la compra que hagas. Cuando hay botellones o fiesta hay gente recogiendo esas botellas y se pueden coger una pasta curiosa esos días.
No se ve ni una botella en la calle y si la ves la puedes coger y cobrar luego cuando lleves tus botellas. Es lo mejor para que no se queden en la calle.
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#8 Tensk
#7 En España también hay alguna maquinita así, pero está muy lejos de estar lo extendido que debería.

En fin.
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#3 soberao
Como se nota que quien paga por esta noticia tiene interés en que este sistema funcione o sea bien acogido... "pagarán más" dice el titular, cuando es un sistema de retorno, cuando devuelves la botella te devuelven el depósito y solo son 10 céntimos.
En los países nórdicos depende del tamaño, un botellín son 15 céntimos y la botella más grande de refresco 40 céntimos.
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#4 Tensk
#3 Y pagarán más, la devolución es después si cumples los requisitos, que también parece que no siempre pasa por que te devuelvan el importe sino que te pueden dar un vale, que no es lo mismo.
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#5 Tensk
Hummm ¿si voy con mis latas y botellas desde España también puedo sacarme unos dineros? qué cosas.
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#11 Cuchifrito
#5 Puedes dejarlo así y que cueste unos cientos o miles de euros anuales de unos cuantos listos que hagan eso o gastarte millones en desarrollar algo para impedirlo y que igual se lo salten a las primeras de cambio.
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skaworld #13 skaworld
#5 #11 Emmmm

Vas a ir , acumular 10 kilos de latas, conducir una horita para cruzar la frontera y pasarte 50 minutos mas en la maquina para devolver una a una los 10 kilos y ganarte 10 euros, luego recoger tus cosas y volver una horita conduciendo

Tiburon de las finanzas, maestro del mal, gran gurú de las inversiones y el emprendimiento a solo un paso de alcanzar tu libertad financiera a la altura de jose el finanzas. Postulandote pa el premio Llados de economía 2026.
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#14 Tensk
#13 Lo que hay que leer.

Evidentemente no se trata de ningún plan para ganar dinero, pero sí que te puede compensar si vas "de paso". Si estás en Tui, Badajoz o Ayamonte igual es como irte a dar un paseo, sobre todo en el caso de Tui, en lo otros ya tendrías que coger el coche, como quien va a hacer la compra. Que, por cierto, las grandes superficies suelen estar abiertas domingos y festivos en Portugal (salvo, que yo sepa, navidad, año nuevo y domingo de resurrección, y aún así en…   » ver todo el comentario
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#16 Onaj
#14 Yo no llevo bolsas de basura en mi maletero para ganar un euro y medio, la verdad.

Igual se lo dejaría hacer a los críos y luego que se compren un superthing. Que mira, ya parte se les devuelve en impuestos.
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#18 Tensk
#16 De nuevo, no se trata de que sea una fuente de ingresos permanente.
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skaworld #17 skaworld
#14 Creo que no has usado una maquina de estas jamas por lo que....

Tio... meter las latas o las botellas es bastante coñazo, contabiliza de una en una, te cunde si vas al super y ya de paso pos las tiras y un par de ellas, te suelta una miseria y pos mira tu que bien. Si vas con un porron es echarte un buen rato metiendo latas para q te suelte 3 euros.

Yo las sufrí en Suecia cuando estaba de erasmus allí, es cierto q los indigentes recogian latas pa sacarse unos cuartos, pero el…   » ver todo el comentario
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#1 sliana
Lo bueno es que no habrá botellas tiradas por la calle. Lo malo es que están cerca de España y puede que se les pegue eso de dejar de devolver el dinero del envase sin bajar el cobro del depósito.
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#15 Onaj
Ah, ¿entonces se puede? ¿y nadie se muere? ¿no cierran comercios de miles ni acaban todos pidiendo limosnas en las calles?

Compromis nos lo prometió en campaña y cuando llegaron resultó ser imposible.
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makinavaja #19 makinavaja
Aqui también pagamos un porcentaje de los envases como impuesto para la recogida y reciclaje, lo único que ese impuesto se lo dan a Ecoembes por hacer no se sabe qué, en lugar de devolvérnoslo a nosotros....
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menéame