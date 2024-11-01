·
15
meneos
17
clics
"A partir de las 15.00 mejor que no te pase nada": vivir en la Extremadura vaciada a 40 minutos de un hospital
Uno de cada cuatro extremeños vive a más de media hora de su hospital de referencia y el 25,6% de la población reside en municipios sin centro de salud.
|
etiquetas
:
extremadura
,
centro de salud
,
sanidad
13
2
1
K
135
actualidad
14 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
daniMate
Tras décadas de gobiernos del PSOE , Extremadura y Andalucía han estado estancadas.... Con la llegada del PP han ido para atrás.
Ahora cuando entre VOX por fin volveremos a la época dorada de los señoritos y los sirvientes.
1
K
25
#4
Mesopotámico
*
Creo fervientemente, sin ningún tipo de prueba al respecto, que uno de los motivos por los que el teletrabajo no se incentiva desde España es porque la gente si se va a los pueblos, es un dineral para la administracción el tener que dotar de servicios acordes a los impuestos que se pagan, es mejor tener a todo la población en núcleos masivos, con vivienda muy cara, para que todo el dinero del ITP vaya directamente a la administración autonómica, y se excuse de dar buenos servicios a muchos núcleos poblacionales. Si la gente comprara casas de pueblos, al ser importe mucho menor, muchos menos ingresos por impuestos.
1
K
20
#6
escalibrur
#4
si y no, porque puedo entender que a Madrid le interese esto, pero a Extremadura le interesará tener mas población con trabajos mejor pagados, aunque tengas que invertir en servicios porque donde antes habia 100 ahora hay 200 personas, pero los 100 extras tendran mejores sueldos, pagarán mas impuestos en la comunidad y crearán mas servicios también privados asociados a su presencia en la zona.
0
K
9
#10
Mesopotámico
*
#6
Para que la gente vaya a vivir con buenos sueldos, creo que la ultima inversión sería en esos servicios. Lo primero sería crear unas condiciones para que se implemente industria de valor, como energía barata + suelo gratis, o formulas similares, luego ya vendrán los hospitales. Pero vamos, es una opinión. Si quiere potenciar industrialmente una zona y tienes X, yo no invertiría ese X en Hospitales y Colegios. Pero si en una buen red de tren de mercancías y pasajeros.
0
K
7
#8
MetalAgm
*
#4
Antes la gente vivía más en los pueblos más distribuida y había servicios y con menos impuestos. El problema es que no había colaboración publico-privada donde se va la mayor parte de los impuestos para el amiguito... así que hay que recortar de todos los lados para que el amiguito y los fondos de inversión sigan en beneficios...
1
K
21
#9
Mesopotámico
#8
Antes, cuando la gente vivía en pueblos y se pagaban menos impuestos, montabas un hospital con camas, médicos, enfermeras, penicilina y serruchos. Ahora no. Ojo que tampoco te falta razón, pero ahora montar algo decente es muy caro a nivel de equipamiento.
1
K
20
#1
ehizabai
youtu.be/nVPxHGS7xyQ
Un clásico.
1
K
18
#12
El_dinero_no_es_de_nadie
Así es en toda la España vaciada y en toda la España rural alejada de las grandes ciudades que es donde están los hospitales.
0
K
13
#7
manzitor
Con un buen sistema de atención en remoto y helicópteros, se puede paliar parte (solo parte, sin excusas) del problema.
0
K
12
#13
ochoceros
#7
Los amiguitos guiris de los peperos, Babcock, encantados de sumar nuevos pelotazos a servicios aéreos.
Sí, esos que con Frijolito se hicieron de oro a partir de la venta de helicópteros gallegos "nuevos" de salvamento que luego alquilaban al estado y amortizaban cada año. La empresa privada que hoy en día controla la mayor parte aérea de anti incendios.
0
K
11
#11
oceanon3d
!!!Vota PP¡¡¡¡
0
K
8
#3
Postmeteo
*
La zona de la Pernia en Palencia esta a más de hora y media de su hospital de referencia
0
K
7
#5
malarte
Con la campaña que montó el Spiriman en Granada cuando proyectaron los hospitales de especialidades y podian tardar 10 o 15 minutos en moverte de uno a otro, imagino que le daría un infarto viendo esto, o a lo mejor no…?
0
K
7
#14
alcama
Escuchas los pajarillos pero no tienes un hospital
0
K
5
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
