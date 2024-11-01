·
A partir del 1 de enero de 2026 los coches sin etiqueta no podrán acceder a la M-30 de Madrid
Madrid ha decidido no retroceder en su hoja de ruta hacia la nueva movilidad a pesar de la presión de Vox, el partido que defiende los intereses de las empresas vinculadas a los combustibles fósiles.
zbe
movilidad
vox
#4
asturiaspatriaquerida
Los de Vox están intentando engañar y rascar votos. Que no vengan ahora a defender a los trabajadores. Que ellos están a favor de las petroleras, por eso estén en contra de las ZBE.
#5
mmlv
No te lo perdonaré jamás Manuela Carmena
#7
Un_señor_de_Cuenca
#6
Vox es una basura. Y en este caso, no sé si por casualidad, estoy de acuerdo en que las medidas el ayuntamiento son injustas.
Tienes que tener en cuenta que estamos hablando de 200.000 personas que se van a quedar sin coche a partir del 1 de enero. No todas tienen dinero para comprarse un coche, ni siquiera de segunda mano. Y desde luego me parece una burrada desde el punto de vista ecológico mandar a la chatarra 200.000 vehículos. Es una bestialidad.
Tendría mucho más sentido, por…
» ver todo el comentario
#2
Un_señor_de_Cuenca
¿Cómo? Pero si a partir del 1 de enero no puede circular ningún coche sin etiqueta por ninguna vía de Madrid, ni M-30 ni historias.
Lo que dice el artículo es más que discutible. Las ZBE son de implantación obligatoria, pero la Comisión Europea NO dice que haya que obligar a los vehículos sin etiqueta empadronados en Madrid a no circular. La forma en que se implantan las medidas son decisión de cada ayuntamiento, y el tal Almeida (que ganó las elecciones entre el facherío prometiendo quitar…
» ver todo el comentario
#6
asturiaspatriaquerida
#2
que pena que le des la razón a Vox. Y hay coches hibridos baratos de segunda mano , al igual que de combustible. Lo del Mercedes que pones es un poco populista, no?
#8
pitercio
¿Y si están dentro pueden salir?
#1
powernergia
Esto ya era así, lo que termina es la prorroga a los residentes.
#3
Alegremensajero
¿Pero estas cosas de las emisiones de los vehículos no se iban a quitar cuando se fuera Carmena?
