El Partido Comunista defendió al rey tras el 23F de la intoxicación informativa de la extrema derecha: “quieren implicar a la Monarquía y destrozarla como Institución democrática”

El Gobierno ha desclasificado hoy los documentos secretos del 23F, un total de 153 archivos que provienen de los ministerios de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores. Uno de esos papeles contiene una nota del Partido Comunista remitida a su secretario general, Santiago Carrillo, alertando de la intoxicación informativa de la extrema derecha contra el rey, Juan Carlos I. “La extrema derecha quiere implicar a la Monarquía y destrozarla como Institución democrática” dice la nota desclasificada del PCE.
| etiquetas: partido comunista , rey , juan carlos , 23f
El Campechano y la monarquía constitucional era el menor de los males.
No sería de extrañar que cierta derecha reaccionaria hubiese puesto en el punto de mira a un rey que quería legalizar el PCE
Después de ver y leer material sobre el golpe durante años, mi opinión es que el rey estaba en el ajo y quería algo parecido al golpe de armada, pero las cosas no salieron como se esperaban y tuvo que ponerse en contra.