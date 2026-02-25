edición general
El Partido Comunista defendió al rey tras el 23F de la intoxicación informativa de la extrema derecha: “quieren implicar a la Monarquía y destrozarla como Institución democrática”

El Gobierno ha desclasificado hoy los documentos secretos del 23F, un total de 153 archivos que provienen de los ministerios de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores. Uno de esos papeles contiene una nota del Partido Comunista remitida a su secretario general, Santiago Carrillo, alertando de la intoxicación informativa de la extrema derecha contra el rey, Juan Carlos I. “La extrema derecha quiere implicar a la Monarquía y destrozarla como Institución democrática” dice la nota desclasificada del PCE.

Andreham #3 Andreham
Que todo el mundo esté corriendo a defender al rey en cuanto han salido los papeles A LO MEJOR debería de hacer a la gente alzar una ceja.
eltxoa #4 eltxoa
#3 eh! pero ya no hablamos de los therianos :troll:
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Vamos a ver ... pongamos las cosas en contexto. Veníamos de una dictadura, la constitución tenía tres años y todo amenazaba con una marcha atrás (Que lo del 23-F no fue el único intento ... es.wikipedia.org/wiki/Operación_Galaxia }

El Campechano y la monarquía constitucional era el menor de los males.
YeahYa #7 YeahYa
La verdad es que sería un plot twist de la hostia que la izquierda nos hayamos creído la implicación del Rey por bulos del Vito Quiles de la época.

No sería de extrañar que cierta derecha reaccionaria hubiese puesto en el punto de mira a un rey que quería legalizar el PCE
Barney_77 #12 Barney_77
#10 Su al final pasa lo de siempre. No se puede hacer cambiar de opinión a un convencido, aunque le pongas todo delante de sus narices. Siempre podrá decir que falta información.
Barney_77 #11 Barney_77 *
#6 Yo estaría encantado con una republica en españa, pero no la republica que proponen algunos, con la bandera y la estrella roja u esas memeces. Se puede ser republicano y no ser de izquierdas, que parece que al abandonar la bandera de españa se apropiaron de la idea de republica para compensar.
#13 Martillo_de_Herejes
#11 A mí me ofrecen una república del siglo XXI, en la que el presidente tenga las mismas funciones que el rey tiene ahora, (y con una bajada muy considerable del sueldo) y la firmo, pero ya.
DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle
#6 si si, pero diselo a los fachas de hoy en día xD
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
La extrema derecha republicana?
alfre2 #5 alfre2
#1 la extrema derecha es la que perdió el poder que había robado previamente. Le habría cortado la cabeza al mismísimo Papa si llega a cruzar por delante
Herrerii #6 Herrerii *
#1 No eran republicanos, eran Carlistas. Pero vamos que ser republicano o monárquico no tiene nada que ver con ser de izquierdas o derechas. Mira EEUU que mas de derechas no se puede ser y es una república y encima federal, lo que pide Podemos en España xD
#8 luckyy
Si no tenia nada que ver el emérito con el golpe no sé por qué han tardado diversos gobiernos y felipe Gonzales en desmentir su implicación
satchafunkilus #10 satchafunkilus
#8 porque si tenía que ver, pero esos papeles no los vamos a ver nunca.

Después de ver y leer material sobre el golpe durante años, mi opinión es que el rey estaba en el ajo y quería algo parecido al golpe de armada, pero las cosas no salieron como se esperaban y tuvo que ponerse en contra.
