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El Parlamento vasco modificará la ley para que los centros de mayores puedan jugar al bingo con dinero

El Parlamento vasco modificará la ley para que los centros de mayores puedan jugar al bingo con dinero

La propuesta del PP ha contado con el apoyo del PNV, PSE y Vox, mientras que EH Bildu y Sumar se han abstenido. La propuesta política de los populares trata de establecer exenciones en un asunto que ha tomado relevancia pública tras la irrupción de varios ertzainas en un centro de mayores de Santutxu para avisarles de que la ley impide que se juegue al bingo con dinero aunque sea con cantidades simbólicas, tal y como adelantó EL CORREO en exclusiva. En este caso, en el hogar 'Bonaparte' del barrio bilbaíno se jugaba a 20 céntimos el cartón.

| etiquetas: parlamento vasco , modifica , ley , juego , residencias
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8 comentarios
3 3 0 K 58 Euskadi
taSanás #2 taSanás
Que suerte tienen los vascos de tener todo solucionado y que su parlamento dedique esfuerzos a estas cosas
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fofito #3 fofito
#2 El Parlamento tiene que dedicar esfuerzos a todas las cosas que le competen.
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taSanás #7 taSanás
#3 claro, porque el tiempo y los recursos son infinitos y no hace falta priorizar por importancia
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neo1999 #5 neo1999
#2 La derecha siempre preocupándose por las necesidades basicas de sus ciudadanos votantes.
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Skiner #8 Skiner
#5 Es una necesidad elemental poder apostar en el juego :shit:
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#4 DotorMaster
Me estoy imaginando al típico abuelo >80años pillando un berrinche con la cara toda morada porque no le dejan jugar con dinero al bingo en la residencia.

Es muy importante complacer a personas así.
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#6 pirat
No me parece bien promover la ludopatía,
pero peor el prohibicionismo...
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menéame