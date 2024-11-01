El Parlamento vasco modificará la ley para que los centros de mayores puedan jugar al bingo con dinero

La propuesta del PP ha contado con el apoyo del PNV, PSE y Vox, mientras que EH Bildu y Sumar se han abstenido. La propuesta política de los populares trata de establecer exenciones en un asunto que ha tomado relevancia pública tras la irrupción de varios ertzainas en un centro de mayores de Santutxu para avisarles de que la ley impide que se juegue al bingo con dinero aunque sea con cantidades simbólicas, tal y como adelantó EL CORREO en exclusiva. En este caso, en el hogar 'Bonaparte' del barrio bilbaíno se jugaba a 20 céntimos el cartón.