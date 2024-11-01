·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
16393
clics
Peter acabó con Podemos
7035
clics
Esto debería estar prohibido
10506
clics
Pues ya estaría... A partir de ahora todos con vivienda y trabajos dignos. La envidia de Europa...
4587
clics
“El mundo está en peligro, y no solo por la IA”: el jefe de Seguridad de Anthropic anuncia públicamente su renuncia al cargo
5012
clics
Conductor atropella a delincuente que intentó asaltarlo en carretera de Chile
más votadas
488
Feijóo dice que creará una 'gran agencia de seguridad de transportes', pero ojo, porque ya existe: Sánchez se lo recuerda de esta forma
603
La sanidad privada hace caja: Sube tarifas y expulsa a los pacientes mayores o con enfermedades crónicas
455
La Comunidad de Madrid ha perdonado 71 millones a Quirón y Ribera Salud tras asumir y tratar a sus pacientes
419
El Gobierno de Ayuso anuncia que llevará a los tribunales la ley que pretende limitar la privatización sanitaria, que aún no está aprobada
350
Israel usó armas prohibidas en Gaza: bombas térmicas y de vacío para volatilizar cadáveres
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
10
clics
Parlamento europeo aprueba un préstamo de 90 mil millones de euros para Ucrania
Dos tercios de la partida se destinarán a apoyo militar, y compromete a Kiev a adquirir material de defensa producido en países europeos, salvo en casos excepcionales.
|
etiquetas
:
parlamento europeo
,
préstamo
,
ucrania
8
2
0
K
93
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
2
0
K
93
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#7
Mauro_Nacho
Una guerra perdida y tirar dinero para que se beneficie la industria armamentística. Se dice rápido, 90.000 millones de prestamos que Ucrania no va a poder devolver, es de hecho un estado fallido.
0
K
13
#5
El_dinero_no_es_de_nadie
No es nada nuevo, el parlamento ratifica lo ya aprobado por el ejecutivo
www.meneame.net/story/bruselas-condiciona-ayuda-ucrania-kiev-compre-ar
0
K
11
#4
hokkien
#3
acercate y verás
0
K
10
#6
Skiner
#4
Como mucho te pueden ofrecer un polo de carne picada
1
K
17
#1
Skiner
Será como el de los bancos españoles.
A fondo perdido
0
K
7
#2
hokkien
#1
una línea de crédito en la indústria armamentística europea. No sé como lo va a pagar, además de con carne para kebab.
0
K
10
#3
Skiner
#2
¿kebab en Ucrania?
me parece que no es la especialidad de la zona, más bien es de Turquia.
0
K
7
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.meneame.net/story/bruselas-condiciona-ayuda-ucrania-kiev-compre-ar
A fondo perdido
me parece que no es la especialidad de la zona, más bien es de Turquia.