Parlamento europeo aprueba un préstamo de 90 mil millones de euros para Ucrania

Dos tercios de la partida se destinarán a apoyo militar, y compromete a Kiev a adquirir material de defensa producido en países europeos, salvo en casos excepcionales.

7 comentarios
Mauro_Nacho #7 Mauro_Nacho
Una guerra perdida y tirar dinero para que se beneficie la industria armamentística. Se dice rápido, 90.000 millones de prestamos que Ucrania no va a poder devolver, es de hecho un estado fallido.
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
No es nada nuevo, el parlamento ratifica lo ya aprobado por el ejecutivo
www.meneame.net/story/bruselas-condiciona-ayuda-ucrania-kiev-compre-ar
#4 hokkien
#3 acercate y verás :troll:
Skiner #6 Skiner
#4 Como mucho te pueden ofrecer un polo de carne picada :troll:
Skiner #1 Skiner
Será como el de los bancos españoles.
A fondo perdido :troll:
#2 hokkien
#1 una línea de crédito en la indústria armamentística europea. No sé como lo va a pagar, además de con carne para kebab.
Skiner #3 Skiner
#2 ¿kebab en Ucrania?
me parece que no es la especialidad de la zona, más bien es de Turquia. :troll:
