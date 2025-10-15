Una pareja cambia Valencia por un pueblo de Cuenca con 470 vecinos: “Pagamos 250 euros de alquiler y vivimos mejor”

Hace apenas un mes, Andrés Felipe y su pareja Mayra Alejandra dejaron atrás Valencia para empezar una nueva vida en Cardenete, un pequeño pueblo de la provincia de Cuenca con apenas 470 habitantes.
| etiquetas: despoblación , noticias , valencia , cuenca
Y eso solo se puede consiguir si la gente tiene teletrabajo... y la garantía de que seguirá teniendolo.
Mi pueblo:
- 1900 habitantes.
- 6,7% de paro: servicios, minería, agricultura, hostelería, ITV. Trabajan desde peones en el campo hasta ingenieros.
- Colegio e instituto.
- Centro de salud, urgencias, ambulancia 24h, dos hospitales a menos de media hora, farmacia.
- Teatro/cine, grupo de teatro, grupo de danzas, orquesta municipal, escuela de musica, asociaciones de amas de casa, club de futbol, piscinas municipales, polideportivo con… » ver todo el comentario
Te ayuda con cualquier problema.
Menéame nunca defrauda.