A medida que se acercaba el fin de semana, Estados Unidos e Irán parecían estar cerca de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra de siete semanas. Entonces, el presidente Donald Trump hizo exactamente lo que sus colaboradores habían dicho repetidamente que no harían: pareció intentar negociar a través de la prensa.
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Por eso al final todo lo que consigue con sus millones, lo arruina con sus sociopatías.
faro del mundo libremundo de la piruleta: La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha afirmado que la actual Administración está a punto de lograr un avance diplomático histórico con Irán. En declaraciones a Fox News, atribuyó los avances al enfoque único adoptado por Donald Trump, contrastándolo con los esfuerzos diplomáticos anteriores.
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La voluntad del eje del mal es seguir atacando.