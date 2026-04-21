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Parecía que estaba cerca un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán. Entonces Trump empezó a publicar en las redes

Parecía que estaba cerca un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán. Entonces Trump empezó a publicar en las redes

A medida que se acercaba el fin de semana, Estados Unidos e Irán parecían estar cerca de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra de siete semanas. Entonces, el presidente Donald Trump hizo exactamente lo que sus colaboradores habían dicho repetidamente que no harían: pareció intentar negociar a través de la prensa.

| etiquetas: acuerdo , fin , guerra , irán , trump , publicar , redes
7 2 0 K 91 politica
10 comentarios
7 2 0 K 91 politica
Yorga77 #1 Yorga77
Traducción: Conocido bocazas no se calla ni bajo el agua y molesta a todo el mundo. xD xD xD :troll:
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#4 Grahml
#1 No se puede aguantar.

Por eso al final todo lo que consigue con sus millones, lo arruina con sus sociopatías.
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Yorga77 #6 Yorga77
#4 Lo malo que pese a que la gente que tiene cerca trabaja para Israel como el y solo quieren ganar tiempo, el se cree una narrativa de película de acción patriotera donde se gana la guerra pegando gritos.
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MiguelDeUnamano #10 MiguelDeUnamano
#1 Mientras tanto, en el faro del mundo libre mundo de la piruleta: La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha afirmado que la actual Administración está a punto de lograr un avance diplomático histórico con Irán. En declaraciones a Fox News, atribuyó los avances al enfoque único adoptado por Donald Trump, contrastándolo con los esfuerzos diplomáticos anteriores.

www.deccanchronicle.com/amp/world/americas/white-house-defends-trumps-
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wata #8 wata
La caída del imperio se acelera... Vivir momentos históricos sin tener que leerlo en libros de historia. Es lo único positivo que le encuentro.
1 K 18
ur_quan_master #7 ur_quan_master *
Seguramente las matanzas sionistas de Líbano y el bloqueo unilateral contra Irán del estrecho por parte de EEUU hayan pesado más que las declaraciones de Trumpo. Acciones estás dos dirigidas efectivamente a que no se alcance acuerdo alguno.

La voluntad del eje del mal es seguir atacando.
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GuerraEsPaz #2 GuerraEsPaz
a los usa no le interesa la paz, nada nuevo bajo el sol
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#5 pestiño
Que no quieren acuerdo. Lo que quieren es forzar a que entremos todos en este conflicto y para eso tienen que joder nuestras economías.
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#9 MPPC
Es el paripé más largo que están haciendo.
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#3 angar300
Cuando al frente del país colocas a un payaso, sólo puedes espera de él payasadas.
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menéame