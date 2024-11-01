Parece una escena de ‘Star Wars’ o un vídeo hecho con IA, pero es la primera competición de coches eléctricos voladores del mundo... y es muy real  

Lo que estás a punto de ver parece sacado de una película de ciencia ficción muy del estilo ‘Star Wars’, pero es completamente real. La start-up sueca Jetson, pionera en aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL), acaba de mostrar al mundo cómo podrían ser las primeras carreras de coches voladores eléctricos. Cuatro Jetson ONE pilotados compitieron cara a cara en la UP.Summit 2025: es el debut mundial de las carreras con eVTOL reales.