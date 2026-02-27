edición general
Paquistán bombardea Kabul y Kandahar declarando "guerra abierta" contra Afganistán, en recrudecimiento de choques en la frontera [eng]

Pakistán bombardeó las ciudades afganas de Kabul y Kandahar el viernes, horas después de que las fuerzas afganas atacaran a las tropas fronterizas pakistaníes en lo que el gobierno talibán calificó como una represalia por los mortíferos ataques aéreos previos. Ambos ejércitos afirmaron haber matado a decenas de soldados en la violencia fronteriza. Los choques previos se han venido produciendo durante los últimos meses.

#2 drstrangelove
Los talibanes ahora son los teloneros de los usanos, haciendo la previa del partido de vuelta Irán-Israel.
alehopio
Otras fuentes

www.ndtv.com/world-news/pak-declares-open-war-bombs-kabul-kandahar-aft

El gobierno de Pakistán aseguró haber bombardeado Kabul, la capital afgana, en la madrugada del viernes 27 de febrero (hora local) y declaró entrar en una “guerra abierta” con Afganistán.

www.milenio.com/internacional/pakistan-declara-guerra-abierta-afganist
alehopio
Importantes instalaciones militares de Afganistán destruidas en Kabul, Kandahar y Paktia


www.youtube.com/watch?v=HsuaYoy6BeQ

Pakistán anuncia el lanzamiento de la operación Ghazab Lil Haqq

Al menos 30 miembros del régimen talibán murieron en represalias en la frontera entre Pakistán y Afganistán, según fuentes de seguridad. Las fuerzas del régimen talibán están aplicando castigos en los sectores de Chitral, Khyber, Mohmand, Kurram y Bajaur, según el Ministerio de Información. El…   » ver todo el comentario
alehopio
Desde Afganistán claman haber atacado 19 puestos fronterizos en 6 provincias, matado 55 soldados y haber hecho 16 prisioneros; durante las 4 primeras horas del enfrentamiento.

www.indiatvnews.com/news/world/pakistan-strikes-afghan-cities-kabul-ka
