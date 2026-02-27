Paquistán bombardea Kabul y Kandahar declarando "guerra abierta" contra Afganistán, en recrudecimiento de choques en la frontera [eng]

Pakistán bombardeó las ciudades afganas de Kabul y Kandahar el viernes, horas después de que las fuerzas afganas atacaran a las tropas fronterizas pakistaníes en lo que el gobierno talibán calificó como una represalia por los mortíferos ataques aéreos previos. Ambos ejércitos afirmaron haber matado a decenas de soldados en la violencia fronteriza. Los choques previos se han venido produciendo durante los últimos meses.