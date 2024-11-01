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El Papa parece reprender a Hegseth en sus comentarios sobre líderes con "las manos llenas de sangre". ( Ing)

El Papa parece reprender a Hegseth en sus comentarios sobre líderes con "las manos llenas de sangre". ( Ing)

El papa León XIII ha dicho que Dios ignora las oraciones de los líderes que hacen la guerra y tienen "las manos llenas de sangre", en una aparente reprimenda a la administración Trump.

| etiquetas: papa , trump , hegseth
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8 comentarios
8 2 1 K 111 actualidad
Esteban_Rosador #2 Esteban_Rosador *
Ni siquiera se atreve a poner nombres a los culpables de la guerra. Irrelevante.

www.meneame.net/m/laicismo/papa-leon-xiv-no-ruge-cuando-habla-genocidi
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#6 detectordefalacias
#2 Culpables hay muchos, desde Netanyahu que es quien ordena, hasta el trol astroturfer que lo blanquea. Cada uno tiene su parte y todos deberían tener nuestro desprecio... y consecuencias.

Como ateo, por lo menos le reconozco no haberse puesto del lado del genocidio... puede parecer poco, pero si lo comparamos con lo de antes...
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vicus. #5 vicus.
Excomúlguense..
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pitercio #7 pitercio
Papa Yankee, Zero Echo.
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JoseRvValjean #1 JoseRvValjean
Se agradece, pero debería ser más directo y contundente apelando a los católicos americanos para derribar la espiral de sangre, terror y destrozo económico mundial que supone Trump
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arturios #3 arturios
¡¡Pero que atrevido!! ha insinuado que alguien ha matado a alguien y todo xD xD xD

El otro día salió una noticia del actual Papa y me sorprendió recordar que era el americano este, es tan irrelevante...
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Marsela #8 Marsela
El Papa León XIII, a sus 216 años de edad, critica la guerra de la administración Trump.
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#4 Tecar
¡Habló de putas la tacones!
:troll:
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menéame