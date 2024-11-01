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El Papa parece reprender a Hegseth en sus comentarios sobre líderes con "las manos llenas de sangre". ( Ing)
El papa León XIII ha dicho que Dios ignora las oraciones de los líderes que hacen la guerra y tienen "las manos llenas de sangre", en una aparente reprimenda a la administración Trump.
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:
papa
,
trump
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hegseth
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#2
Esteban_Rosador
*
Ni siquiera se atreve a poner nombres a los culpables de la guerra. Irrelevante.
www.meneame.net/m/laicismo/papa-leon-xiv-no-ruge-cuando-habla-genocidi
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#6
detectordefalacias
#2
Culpables hay muchos, desde Netanyahu que es quien ordena, hasta el trol astroturfer que lo blanquea. Cada uno tiene su parte y todos deberían tener nuestro desprecio... y consecuencias.
Como ateo, por lo menos le reconozco no haberse puesto del lado del genocidio... puede parecer poco, pero si lo comparamos con lo de antes...
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#5
vicus.
Excomúlguense..
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#7
pitercio
Papa Yankee, Zero Echo.
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#1
JoseRvValjean
Se agradece, pero debería ser más directo y contundente apelando a los católicos americanos para derribar la espiral de sangre, terror y destrozo económico mundial que supone Trump
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#3
arturios
¡¡Pero que atrevido!! ha insinuado que alguien ha matado a alguien y todo
El otro día salió una noticia del actual Papa y me sorprendió recordar que era el americano este, es tan irrelevante...
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#8
Marsela
El Papa León XIII, a sus 216 años de edad, critica la guerra de la administración Trump.
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#4
Tecar
¡Habló de putas la tacones!
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menéame
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www.meneame.net/m/laicismo/papa-leon-xiv-no-ruge-cuando-habla-genocidi
Como ateo, por lo menos le reconozco no haberse puesto del lado del genocidio... puede parecer poco, pero si lo comparamos con lo de antes...
El otro día salió una noticia del actual Papa y me sorprendió recordar que era el americano este, es tan irrelevante...