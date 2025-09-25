edición general
El Papa León XIV reconoce el «necesario» ministerio del exorcista y anima a 300 sacerdotes a acompañar a los fieles poseídos

Casi 300 exorcistas participaron en el XV Congreso Internacional de la Asociación Internacional de Exorcistas (AIE), fundada por seis sacerdotes entre ellos el célebre padre Gabriele Amorth, exorcista de Roma. El Papa subrayó la necesidad de acompañar a los fieles «realmente poseídos por el maligno con la oración y la invocación de la presencia eficaz de Cristo, para que mediante el sacramental del exorcismo el Señor conceda la victoria sobre Satanás».

MoñecoTeDrapo
Menudos Karras duras
laruladelnorte
Casi 300 exorcistas participaron en el XV Congreso Internacional de la Asociación Internacional de Exorcistas (AIE), fundada por seis sacerdotes entre ellos el célebre padre Gabriele Amorth, exorcista de Roma

Gensanta del amor hermoso,el gran brujo de la tribu nombrando a sus hechiceros y eso en pleno siglo XXI... :shit:
Toponotomalasuerte
#6 y alguno se ríe de los terraplanistas.
pitercio
El mundo asolado por horror y atrocidad y al papa yankee apenas se le ve más que para gilipolleces. Una barbarie criminal genocida de otros tiempos, comparable a los cataclismos bíblicos y el fulano en su choza.
Ya se ve lo que se puede esperar de ese pavo, peor que si no estuviera.
Milmariposas
Anacronismo, chupapaguitas, ignorancia... El combo perfecto!
JackNorte
Cuando eres incapaz de gestionar a los demonios reales humanos que violan a crios y quieres gestionar a los supuestos demonios reales con las mismas formas y recursos , el resultado sera que habra mas.
Anfiarao
Poseídos?
Querrá decir posesos
Joan_Pikutara
¡Escoria bruja folla-niños!
Godoferoz
lo mas gracioso es que todo esté tema del exorcismo católico es que en los 70 estaba prácticamente desaparecido dentro de la propia iglesia, visto como una superstición medieval y vergonzosa... pero salió la peli del exorcista que fue un fenómeno cultural...y de repente todo el mundo empezó a ver poseidos por todos lados y a practicar exorcismos caseros a cualquier loquito, y la iglesia vio el filón que tenía y dijo ni medieval ni leches, ahora vamos a hacer nuestros propios cazafam..digo…   » ver todo el comentario
