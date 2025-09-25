El Papa León XIV reconoce el «necesario» ministerio del exorcista y anima a 300 sacerdotes a acompañar a los fieles poseídos

Casi 300 exorcistas participaron en el XV Congreso Internacional de la Asociación Internacional de Exorcistas (AIE), fundada por seis sacerdotes entre ellos el célebre padre Gabriele Amorth, exorcista de Roma. El Papa subrayó la necesidad de acompañar a los fieles «realmente poseídos por el maligno con la oración y la invocación de la presencia eficaz de Cristo, para que mediante el sacramental del exorcismo el Señor conceda la victoria sobre Satanás».