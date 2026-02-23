El Papa alertó a los obispos de que su mayor preocupación en España es la ultraderecha que intenta “instrumentalizar a la Iglesia”

Tras su encuentro con el Pontífice, los obispos volvieron de Roma con esa directriz papal de ser conscientes de las intenciones de los grupos de extrema derecha, y también con la misión de resolver cuanto antes el conflicto con el Gobierno español para indemnizar a las víctimas de pederastia, un asunto que llevaba atascado año y medio, por la negativa de la CEE a asumir las compensaciones de cientos de víctimas que no considera creíbles.
El Papá bien sabe lo instrumentalizada que está la iglesia por la derecha en España y viceversa.
Lo mismo cuando se habla de dinamitar la cruz de Cuelgamuros que van los franquistas a argumentar que es una cruz cristiana de una iglesia, cuando es una cruz parte de un mausoleo franquista. Lo mismo con las cruces de monumentos franquistas "a los caídos por España".