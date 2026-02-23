El Papa alertó a los obispos de que su mayor preocupación en España es la ultraderecha que intenta “instrumentalizar a la Iglesia”

Tras su encuentro con el Pontífice, los obispos volvieron de Roma con esa directriz papal de ser conscientes de las intenciones de los grupos de extrema derecha, y también con la misión de resolver cuanto antes el conflicto con el Gobierno español para indemnizar a las víctimas de pederastia, un asunto que llevaba atascado año y medio, por la negativa de la CEE a asumir las compensaciones de cientos de víctimas que no considera creíbles.