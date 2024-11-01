edición general
Un panorama «sombrío e innegable»: la contaminación causada por la quema de combustibles fósiles mata 2,5 millones de personas al año

El nuevo informe de ‘The Lancet Countdown on Health and Climate Change’ evidencia que la incapacidad de hacer frente al cambio climático se cobra millones de vidas cada año debido al calentamiento del plante y los eventos extremos.

alcama #1 alcama
¿ Eso incluye los aviones o solo mi Opel Corsa?
LaInsistencia #6 LaInsistencia
#1 Eso incluye aviones, yates, tu opel corsa, el kashkai de tu cuñao, la caldera de gas de mi madre y las plantas de ciclo combinado que mantienen encendido algunos para cobrar eolica y solar a precio de jabugo del bueno.
astronauta_rimador #2 astronauta_rimador
poco me parece
#3 jjmf
Y sin embargo cada vez somos más.
alehopio #4 alehopio
Pero, desgraciadamente la lógica no gobierna el mundo, lo hace la lucha por la cuota de poder. Y sí, los grandes actores ya no planean “evitar” el colapso; planean ganar dentro del colapso.

Los documentos que filtran los think-tank militares (Joint Environment Operation 2030, Global Trends 2040, el último Strategic Foresight de la OTAN) no hablan de “mitigación”, hablan de “gestión de la ruptura”: control de migraciones, des-carbonización solo donde dé ventaja táctica, y preparación para conflictos por suelo arable, agua dulce y rutas marítimas abiertas.

www.meneame.net/story/2026-2028-sera-ventana-maximo-apalancamiento
#5 Juantxi
No sé cómo se llega a esos cálculos ni, por tanto, si pueden ser científicamente refutados.
