Un panorama «sombrío e innegable»: la contaminación causada por la quema de combustibles fósiles mata 2,5 millones de personas al año

El nuevo informe de ‘The Lancet Countdown on Health and Climate Change’ evidencia que la incapacidad de hacer frente al cambio climático se cobra millones de vidas cada año debido al calentamiento del plante y los eventos extremos.
Los documentos que filtran los think-tank militares (Joint Environment Operation 2030, Global Trends 2040, el último Strategic Foresight de la OTAN) no hablan de “mitigación”, hablan de “gestión de la ruptura”: control de migraciones, des-carbonización solo donde dé ventaja táctica, y preparación para conflictos por suelo arable, agua dulce y rutas marítimas abiertas.
