El pánico a Sílvia Orriols fuerza al PSC a entenderse con Junts para cambiar la ley electoral en Cataluña

La región es la única comunidad autónoma que carece de ley electoral y se rige por la LOREG, que prima el voto de las provincias menos pobladas [...] ofrecer a Junts un pacto para dotar a Cataluña de una ley electoral propia con el indisimulado objetivo de cercenar a Orriols y su partido. Y es que la región es la única comunidad autónoma que carece de una ley electoral propia y se rige por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) en las elecciones autonómicas debido a que el reparto de escaños beneficiaba a CiU.
Entonces, si tanto miedo da y no están haciendo nada especial, es que el problema no está en lo que AC hace, sino en lo que los otros no hacen.
Hablaba de las generales, en que Lleida tiene 4 escaños y Barcelona 32, pero también pasa en las autonómicas, donde Lleida tiene 15 representantes contra 85 de Barcelona.
No creo que Junts no sea tan tonta para picar, ya que si además de los que ya van a irse a AC por un lado, le sumas los… » ver todo el comentario
A mi concretamente me atrae lo de abolir el impuesto de sucesiones, sobretodo porque en Madrid está bonificado al 99% y aqui patatas.
También tema de vivienda, financiación y servicios. Igual no la voto, pero tiene su punto.
