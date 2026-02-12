El pánico a Sílvia Orriols fuerza al PSC a entenderse con Junts para cambiar la ley electoral en Cataluña

La región es la única comunidad autónoma que carece de ley electoral y se rige por la LOREG, que prima el voto de las provincias menos pobladas [...] ofrecer a Junts un pacto para dotar a Cataluña de una ley electoral propia con el indisimulado objetivo de cercenar a Orriols y su partido. Y es que la región es la única comunidad autónoma que carece de una ley electoral propia y se rige por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) en las elecciones autonómicas debido a que el reparto de escaños beneficiaba a CiU.