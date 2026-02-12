edición general
4 meneos
29 clics
El pánico a Sílvia Orriols fuerza al PSC a entenderse con Junts para cambiar la ley electoral en Cataluña

El pánico a Sílvia Orriols fuerza al PSC a entenderse con Junts para cambiar la ley electoral en Cataluña

La región es la única comunidad autónoma que carece de ley electoral y se rige por la LOREG, que prima el voto de las provincias menos pobladas [...] ofrecer a Junts un pacto para dotar a Cataluña de una ley electoral propia con el indisimulado objetivo de cercenar a Orriols y su partido. Y es que la región es la única comunidad autónoma que carece de una ley electoral propia y se rige por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) en las elecciones autonómicas debido a que el reparto de escaños beneficiaba a CiU.

| etiquetas: ley electoral , loreg , cataluña
3 1 1 K 28 actualidad
7 comentarios
3 1 1 K 28 actualidad
#1 ernovation
Entran en pánico por AC, pero ni AC ni la Orriols son nada del otro jueves. Eso de poner el acento en el "moros no", no es mucho más que buscarle la parte criticable. AC no gana votos por meterse con los moros, más bien los pierde, pero aún así les sigue dando miedo.

Entonces, si tanto miedo da y no están haciendo nada especial, es que el problema no está en lo que AC hace, sino en lo que los otros no hacen.
1 K 19
Priorat #2 Priorat
Podremos indisimular lo que queramos. Pero la ley electoral vigente nunca ha gustado a nadie y con solo 4 circunscripciones es capaz de dar mucho menos valor a los votos de la provincia de Barcelona que los del resto de Barcelona de una manera bestial.
0 K 12
#3 Ovidio
#2 ¿Cómo que a nadie? Gustaba a CiU y sus descendientes.
0 K 10
Robus #4 Robus
#2 Como me dijo un tio mio de Lleida: "Sí ahora los payeses ya casi no representamos nada para los políticos, imaginate que ocurriría si no hubiesen circunscripciones que nos dan cuatro escaños".

Hablaba de las generales, en que Lleida tiene 4 escaños y Barcelona 32, pero también pasa en las autonómicas, donde Lleida tiene 15 representantes contra 85 de Barcelona.

No creo que Junts no sea tan tonta para picar, ya que si además de los que ya van a irse a AC por un lado, le sumas los…   » ver todo el comentario
0 K 11
#5 fralbin
Bueno, es que hay otros temas a parte de los "moros" que fomenta Orriols.

A mi concretamente me atrae lo de abolir el impuesto de sucesiones, sobretodo porque en Madrid está bonificado al 99% y aqui patatas.

También tema de vivienda, financiación y servicios. Igual no la voto, pero tiene su punto.
0 K 6
#6 Ovidio *
#5 pero tiene su punto

No te la vas a follar...
0 K 10
#7 fralbin
#6 Pues no le haria ascos, la verdad, tampoco es que sea exigente, quiero decir si me pones a Ayuso o a Montero.

Joder, pues si que dan morbo la mujeres empoderadas...
0 K 6

menéame