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A las palomas de tu barrio les gustan más los hombres que las mujeres y nadie tiene ni idea de por qué
Un curioso estudio asegura que muchas aves urbanas varían su comportamiento de huida en función del sexo del humano que se les acerca.
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#1
The_Ignorator
A mi no se me acerca ni la Paloma esa que decían que era de goma
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#2
lameth
Por el pecho palomo. Digo yo.
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#3
ombresaco
los famosos palomos cojos
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#4
Arzak_
A los palomos les gusta acercarse más a las vírgenes.
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#5
cocolisto
Una memez.A las palomas quienes les gustan de verdad son a los palomos.
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#6
Jakeukalane
*
No es muy inteligente por su parte. No me imagino a ninguna mujer dando patadas a una paloma
y yo a veces lo he conseguido.
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#7
Cuchifrito
Yo sí se por qué. Porque en mi barrio no hay palomas.
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#8
Pertinax
A finales del Siglo I AC era diferente.
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