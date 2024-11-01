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A las palomas de tu barrio les gustan más los hombres que las mujeres y nadie tiene ni idea de por qué

Un curioso estudio asegura que muchas aves urbanas varían su comportamiento de huida en función del sexo del humano que se les acerca.

| etiquetas: estudio , palomas , mujeres
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8 comentarios
2 1 0 K 27 ciencia
The_Ignorator #1 The_Ignorator
A mi no se me acerca ni la Paloma esa que decían que era de goma :foreveralone:
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#2 lameth
Por el pecho palomo. Digo yo.
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ombresaco #3 ombresaco
los famosos palomos cojos ;)
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Arzak_ #4 Arzak_
A los palomos les gusta acercarse más a las vírgenes. 8-D
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cocolisto #5 cocolisto
Una memez.A las palomas quienes les gustan de verdad son a los palomos.
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Jakeukalane #6 Jakeukalane *
No es muy inteligente por su parte. No me imagino a ninguna mujer dando patadas a una paloma y yo a veces lo he conseguido.
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#7 Cuchifrito
Yo sí se por qué. Porque en mi barrio no hay palomas.
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Pertinax #8 Pertinax
A finales del Siglo I AC era diferente.
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menéame