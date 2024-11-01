Paloma, madre de 15 hijos y premiada por Ayuso: «He tenido que saltar muchos obstáculos, siempre con la ayuda de mi marido y de Dios»

Ella y su marido, integrantes del Camino Neocatecumenal, han educado a sus hijos "en el amor, el perdón y la confianza en Dios", con la Virgen María como referente espiritual. "Decidimos casarnos por la Iglesia y confiando en que Dios siempre estuviese en medio de nuestro matrimonio". "Nunca planifiqué cuántos hijos tendría, simplemente confiamos en Dios y así llegaron los quince". "Ser madre es una carrera sin meta en la que he tenido que saltar muchos obstáculos, siempre con la ayuda de Luis y de Dios, que llega donde yo no puedo".