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Una paliza en Gata de Gorgos se salda con un año de cárcel al descartarse que la víctima muriera por los golpes

Una paliza en Gata de Gorgos se salda con un año de cárcel al descartarse que la víctima muriera por los golpes

Un juzgado de lo Penal de Benidorm ha zanjado con una condena de un año de prisión la muerte de David Lledó en Gata Gorgos en junio de 2024. El joven había recibido varios golpes con un bate de béisbol metálico.

| etiquetas: gata de gorgos , nada que ver con el golpe
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15 comentarios
7 2 2 K 71 actualidad
#14 Leon_Bocanegra
#9 son despistes que tiene el pobre, lleva mucho estrés con tanto extranjero delincuente que denunciar.
1 K 36
#6 Leon_Bocanegra
#5 eso discutelo con el forense. Y cuando lo saques de su error, me avisas.
1 K 36
Expat_Guinea_Ecuatorial #7 Expat_Guinea_Ecuatorial
#6 Si fuera familiar si iria a tener una charla amistosa
0 K 10
Expat_Guinea_Ecuatorial #1 Expat_Guinea_Ecuatorial
No sabia si ponerla en humor pero es la realidad de Espanya
"el examen de la autopsia ha sido determinante al vincular la muerte con una crisis cardiaca que no tuvo nada que ver con el golpe"
2 K 31
#2 Leon_Bocanegra
El fallecimiento se debió a una insuficiencia cardiorrespiratoria derivada de una patología cardíaca previa y el consumo de sustancias en un contexto de alto estrés.

Dejo aquí está parte que por lo que sea, se le ha olvidado a #1 a la hora copiar lo más destacado de la noticia.
3 K 49
Expat_Guinea_Ecuatorial #5 Expat_Guinea_Ecuatorial *
#2 Recibir varios golpes con un bate metalico no contribuye a al estress cardiaco, incluso los que son en toda la boca, es asi de toda la vida
1 K 21
#9 ldoes
#2 Otra parte que se le ha olvidado a #1

Al ser una sentencia de conformidad, el caso se cierra sin posibilidad de recurso (...)

Ni los familiares ven vinculación, ni el juez ve vinculación, ni la policía científica ve vinculación. Sólo Abascal y Expat_Guinea_Ecuatorial.
1 K 27
Expat_Guinea_Ecuatorial #12 Expat_Guinea_Ecuatorial *
#9 Es lo normal, cuando das golpes a alguien con un bate de baseball y se muere, los golpes no han tenido nada que ver. Esta es la justicia de España, he visto condenas mayores por una pelea de borrachos sin consecuencias

Yo no vivo en España pero seguramente tu si, ya sabes lo que vale tu vida si te batean
0 K 10
comunerodecastilla #13 comunerodecastilla
#2 Gracias, ya se intuía que viniendo de quien viene el envío, este estuviese manipulado.
Sensacionalista.
0 K 10
XtrMnIO #4 XtrMnIO *
No sé, quizá habría que darle un rato con ese bate metálico al juecezuelo ese de turno para que comprobase en sus carnes si eso puede matarle.
1 K 24
#10 Leon_Bocanegra
#4 el juez no hace autopsias.
1 K 36
Democrito #3 Democrito
El fallecimiento se debió a una insuficiencia cardiorrespiratoria derivada de una patología cardíaca previa y el consumo de sustancias en un contexto de alto estrés.

Si a mi me dan una paliza, me estreso.
1 K 18
#11 Cuchifrito
#3 Si te pido unos informes para ayer también te estreso, pero si te mueres por ello no soy un asesino.
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#8 Edwin.r
Estarán contentos los vecinos sabiendo que tienen de vuelta por sus calles a un asesino que ha estado 4 días en prisión.
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founds #15 founds
#8 no me extrañaría que saliera la casa del asesino ardiendo. No lo apoyo por qué pueden pagar inocentes pero tampoco me extrañaría
0 K 6

menéame