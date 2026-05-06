Una paliza en Gata de Gorgos se salda con un año de cárcel al descartarse que la víctima muriera por los golpes

Un juzgado de lo Penal de Benidorm ha zanjado con una condena de un año de prisión la muerte de David Lledó en Gata Gorgos en junio de 2024. El joven había recibido varios golpes con un bate de béisbol metálico.
| etiquetas: gata de gorgos , nada que ver con el golpe
"el examen de la autopsia ha sido determinante al vincular la muerte con una crisis cardiaca que no tuvo nada que ver con el golpe"
Dejo aquí está parte que por lo que sea, se le ha olvidado a #1 a la hora copiar lo más destacado de la noticia.
Al ser una sentencia de conformidad, el caso se cierra sin posibilidad de recurso (...)
Ni los familiares ven vinculación, ni el juez ve vinculación, ni la policía científica ve vinculación. Sólo Abascal y Expat_Guinea_Ecuatorial.
Yo no vivo en España pero seguramente tu si, ya sabes lo que vale tu vida si te batean
Sensacionalista.
Si a mi me dan una paliza, me estreso.