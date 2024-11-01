edición general
Palestino liberado por Israel vuelve a Gaza y se entera de que su familia sigue viva [EN]  

Shadow Abu Sido le cuenta a la BBC que los guardias de su prisión le dijeron que toda su familia había sido eliminada por las IDF.

Meneanauta
Madre mía menuda alegría se ha llevado.
Menudos cabrones los carceleros. Son unos psicopatas
Lutin
Es como ver a un judío salir de un campo de concentración en la segunda guerra mundial.

Israel y Estados Unidos son el nuevo nazismo de nuestra era.
Rayder
Puta vida
