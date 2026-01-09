·
14
meneos
48
clics
Los países de la UE respaldan el acuerdo comercial con Mercosur
El sí de los Estados abre la puerta a firmar el mayor pacto comercial de la UE en pleno repliegue de EE UU.
|
etiquetas:
:
ue
,
sudamérica
,
mercosur
13
1
0
K
133
politica
29 comentarios
13
1
0
K
133
politica
#6
Horkid
*
Los países NO; los dirigentes de Bruselas que nadie ha elegido y gobiernan para beneficio de grandes corporaciones globales, y en contra de los intereses de los ciudanos europeos
www.meneame.net/m/actualidad/bloqueos-agricultores-franceses-contra-ac
. Como la firma de los acuerdos comerciales TTIP, TISA; con los votos del PPSOE y que tanto nos han perjudicado. Pero la politica de los partidos corruptos consiste en que unos pocos hagan negocios a costa de la mayoria.
4
K
48
#11
Ovlak
#6
Los países SÍ. Quien ha aprobado esto es el consejo de la UE y requiere de mayoría cualificada de los países que lo integran, no llega con el coño moreno de la Úrsula.
3
K
36
#23
Leon_Bocanegra
#6
he visto el mensaje desde fuera al ser el más votado y lo primero que he pensado es que esto lo había escrito
@Tierramar
... No me he equivocado ni un milímetro
0
K
9
#9
Horkid
*
Relacionado:
attac.es/cacicadas-del-partido-popular-europeo-con-el-acuerdo-ue-merco
Cacicadas del Partido Popular Europeo con el acuerdo UE-Mercosur
2
K
39
#2
Noeschachi
Olvidate de volver a ver fruta española en Mercadona del todo
1
K
24
#3
Tronchador.
#2
¿Había?
3
K
54
#5
Noeschachi
#3
Una vez de vi naranjas de Valencia en Valencia (no Venezuela)
1
K
19
#20
Tronchador.
#5
Nos estás mintiendo a todos
No, enserio. Mercadona importa frutas de cualquier sitio, muchas veces las naranjas vienen de muy lejos.
0
K
8
#21
burgerconqueso
#5
hay otra Valencia en Venezuela, esperemos que no tengan naranjas, porque ya me veo las ofertas del Mercadona de "naranja Valenciana".
0
K
6
#24
Noeschachi
#21
La naranja Valencia ademas como tal es el nombre de una variedad. Hay naranjas valencia argentinas, marroquíes o sudafricanas...
0
K
11
#7
traviesvs_maximvs
*
#2
¿no tenéis fruterías de toda la vida en el barrio? Aunque sean las tipicas regentadas por pakistaníes. Lo digo por lo de comprar fruta en el marcabroma.
1
K
17
#18
Noeschachi
#7
El paki va al mercado de abastos del lugar - Mercavalencia, Mercamadrid, Mercabilbao... - y allí se vende fruta de fuera tambien. No hay que ser Juan Roig para poder traer naranjas de Argentina.
1
K
19
#12
orangutan
Entiendo que también favorece el comercio desde Europa a América del Sur, no tiene porque ser algo malo necesariamente.
1
K
15
#14
Piscardo_Morao
#12
Díselo a los agricultores que se están manifestando contra el acuerdo, a ser posible en persona, a ver qué te dicen.
0
K
10
#17
orangutan
#14
¿Hablas de los agricultores franceses, esos que vuelcan los camiones españoles o de los agricultores españoles?
0
K
12
#19
Piscardo_Morao
#17
Los franceses, los españoles, los griegos, los irlandeses, los alemanes, los polacos, los italianos, los húngaros....
TODOS se están quejando.
1
K
21
#4
pip
no sé yo esto, tienen a los agricultores europeos en pie de guerra.
0
K
12
#10
obmultimedia
#4
Los que se quejan son los hiper subvencionados que ven peligran la "paguita" por no hacer nada.
0
K
10
#26
Nihil_1337
#10
los agricultores europeos están sometidos a una serie de controles y restricciones de sustancias que en otros países no, sin embargo permitimos que se vendan fruta y verdura de esos países con esas sustancias, más baratos por supuesto que los productos europeos, discriminando efectivamente el mercado local. Francia ha sido el único país que recientemente ha prohibido que se vendan alimentos con productos prohibidos en la UE, lo cual yo pensaba que era de cajón, pero no. Vendemos alimentos de otros países plagados de sustancias que hemos prohibido en europa.
Bajar el precio de la cesta de la compra no puede ser a costa de subir el coste de la sanidad por estar comiendo cancerígenos baratos
#8
2
K
34
#16
Abril_2025
Acercarnos a sudamérica no puede ser malo. En España tenemos una muy buena tradición de negocios y colaboraciones con ellos.
Para los países sudamericanos será un gran paso, su industria sufre un bloqueo permanente porque muchas innovaciones simplemente no llegan. Hasta hace un año o dos he visto auténticas locuras con todo aquello nuevo o innovador que se acercaba a un país sudamericano. La cantidad de trabas políticas y burocráticas que te tenías que comer era desolador.
Facilitar la…
» ver todo el comentario
0
K
11
#25
Tkachenko
*
#16
Acercarnos a sudamérica no puede ser malo
Para los que te pagan el sueldo, evidentemente no. Otra cosa son los productores locales.
1
K
27
#15
Piscardo_Morao
La derecha europea dándole munición a la extrema derecha, nada nuevo bajo el sol.
0
K
10
#28
XaviHG
*
#15
No entiendo tu post. Este acuerdo lo rechaza gran parte de la extrema derecha europea pero también la extrema izquierda y algunos gobiernos de centro-centroderecha como los de Francia, Polonia, Austria e Irlanda. Hay de todo. En Francia lo rechazan TODOS los partidos.
0
K
6
#1
_219
Fuck off Trump.
0
K
9
#27
XaviHG
*
Para la industria es una gran noticia, y no solo para la alemana. Ahora toca que el Supremo de EEUU tumbe los "aranceles recíprocos" de Trump para redondear el día.
1
K
9
#29
Premutos73
A la hora de comprar alimentación suelo mirar la procedencia.
En general mis prioridades son:
Local
Nacional
Unión Europea
Hispanoamérica
Casi todo el resto del mundo
EEUU, Israel y Marruecos.
El problema sobre todo serán los productos procesados que posiblemente traigan la porquería más barata sin especificar de donde viene cada ingrediente.
0
K
9
#22
marcotolo
*
espero no volver a comprar patatas ni aceite europeo gracias a esto,
les pueden dar mucho por le culo a los ladrones europeos
0
K
9
#8
ContracomunistaCaudillo
Si ayuda a bajar los precios de la cesta de la compra, bienvenido sea.
3
K
2
#13
Yoryo
#8
Ya te reiras cuando esté asegurado el monopolio alimenticio a un par de fondos de inversión
1
K
26
Ver toda la conversación (
29
comentarios)
