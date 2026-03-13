Los países de la UE acuerdan prohibir los modelos de IA que permitan los ‘deepfakes’ sexuales

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La decisión, propuesta por España, llega tras la polémica con Grok que permitió la creación de millones de imágenes sexualizadas de mujeres y menores. Via
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#1
NPCMeneaMePersigue
Entre que avisé yo y se han tomado medidas, 4 meses
www.meneame.net/m/Artículos/pruebo-porno-ia-onlyfans-porno-tradiciona
Nada mal para la UE
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#5
TikisMikiss
#1
Yo seguiré haciendo videos contigo.
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#2
Sergio_ftv
El garrulo de Musk debe estar subiéndose por las paredes, gracias Perro.
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#4
TikisMikiss
O sea, todos.
Menudos retrasados.
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#3
taSanás
internet is for pr0n hostiaya!
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