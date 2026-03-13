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Los países de la UE acuerdan prohibir los modelos de IA que permitan los ‘deepfakes’ sexuales

Los países de la UE acuerdan prohibir los modelos de IA que permitan los ‘deepfakes’ sexuales

La decisión, propuesta por España, llega tras la polémica con Grok que permitió la creación de millones de imágenes sexualizadas de mujeres y menores. Via x.com/sanchezcastejon/status/2032517866986058052

| etiquetas: tecnologia , ia , grok , x , twitter , elon musk
6 0 0 K 85 tecnología
5 comentarios
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NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Entre que avisé yo y se han tomado medidas, 4 meses www.meneame.net/m/Artículos/pruebo-porno-ia-onlyfans-porno-tradiciona

Nada mal para la UE
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TikisMikiss #5 TikisMikiss
#1 Yo seguiré haciendo videos contigo.
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Sergio_ftv #2 Sergio_ftv
El garrulo de Musk debe estar subiéndose por las paredes, gracias Perro.
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TikisMikiss #4 TikisMikiss
O sea, todos.

Menudos retrasados.
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taSanás #3 taSanás
internet is for pr0n hostiaya!
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menéame