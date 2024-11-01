·
15
meneos
15
clics
Países europeos defienden la soberanía de Groenlandia y apuntan a la necesidad de rearmarse
Alemania y Lituania insisten en que la isla "también deberá ser defendida por la OTAN" y su refuerzo militar...
|
etiquetas
:
europa
,
groenlandia
13
2
0
K
98
actualidad
15 comentarios
#1
YeahYa
Lo fácil que sería mandar la OTAN a la mierda y hacer un Ejército con los europeos que estamos en la OTAN.
Así Trump nos hablaría con el mismo respeto que habla a Putin. O muchísimo más.
8
K
95
#2
Apotropeo
#1
o nos invade, según con qué pie se levante
1
K
23
#5
YeahYa
#2
Que prueben a volver a desembarcar en Normandía con toda Europa en contra. Que somos muchos millones, más que ellos. Y aunque estemos divididos, no hay nadie mejor que un tirano para unificar al resto.
0
K
20
#11
cruzado1208
#2
no es lo mismo enfrentarse a un grupo de desarrapados que aun soldado europeo
0
K
6
#3
NanakiXIII
#1
No hace falta abandonar la OTAN. Solo hace falta mandar a los americanos a defendernos de los americanos.
0
K
7
#9
Herumel
#1
Hombre, no creo que nos hable mejor que a Putín, más que nada por que estoy seguro de que nosotros no seríamos los gilis de poner a Trump al mando.
0
K
10
#10
Poligrafo
#1
Montamos nuestro tinglado e invitamos a Rusia y China dejando fuera a los gringos, jaque-mate Trumpo.
0
K
7
#14
SoB
#1
no hay que acabar con la OTAN. Lo que hay que hacer es echar a USA de la OTAN.
0
K
10
#15
YeahYa
#14
Tendríamos que estar todos de acuerdo, y algún traicionero europeo habría junto con el mismo EEUU. Mejor quemarlo todo y que brote algo nuevo.
0
K
20
#8
Guanarteme
*
Alemania y Lituania insisten en que la isla "también deberá ser defendida por la OTAN"
El chiste se cuenta solo, vaya guindo del que se han caido....
Este verano a Trump se le pone en la punta del cimbel que quiere Groenlandia y Europa no tiene capacidad más allá de "expresar su más profunda repulsa" y "su más contundente rechazo" a las anexiones ilegales blablablablá.
El caso es que de hacerlo, conviene recordar que así empezó Hitler: primero Austria, luego los Sudetes... Y la cuando llegó a Polonia ahí sí que Gran Bretaña dijo: "basta" y a los nazis se les torció la jugada.... Aqui como este siga así.... Igual China o Rusia sí que tosen.
1
K
30
#4
toshiro
¿Rearmarse para que?¿Para luchar contra EEUU?
0
K
10
#12
cruzado1208
#4
#6
lo mejor seria ayudar a francia a pagar su arsenal nuclear y que lo aumentase siempre que lo compartiera
0
K
6
#6
Andreham
Estas navidades he intentado meter en Warhammer a un par de amigos que juegan mucho Magic y les mola otros juegos de mesa más clásicos.
Les he prestado mis figuritas de otros ejércitos para que vayan entendiendo como van las reglas y tal y echarnos alguna minipachanga.
Naturalmente, yo gané todas las partidas porque cometían errores de novato como dejar unidades al descubierto o no acordarse de usar algunas estratagemas.
Mi experiencia y número de ejércitos para jugar simplemente hace que no…
» ver todo el comentario
0
K
7
#7
NanakiXIII
*
#6
La diferencia de tu ejemplo y la realidad que discutimos es que en tu ejemplo todos sois amigos y buscáis pasároslo bien. En el contexto real de la geopolítica, nadie es amigo de nadie y no se juega a divertirse, sino a ganar siempre que se pueda.
Ningún país va a jugar al juego que a nosotros nos viene bien. Querrán imponer el juego en el que ellos son mejores.
0
K
7
#13
unaiur
No habéis sabido leer entre líneas. Sea Groenlandia de Dinamarca o de Estados Unidos, es parte de la OTAN y se defenderá de terceros países. Eso sí, Dinamarca ya puede ir reformando su constitución para “donar” Groenlandia al zanahorio o le van a dar democracia made in USA hasta que reviente;
La OTAN y la Unión Europea expresarán su profunda preocupación por las formas del zanahorio y pelillos a la mar.
0
K
6
