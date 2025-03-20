El ejército ucraniano necesita “carne fresca” y algunos países europeos ha comenzado a implementar la deportación de los refugiados ucranianos. Entre los ucranianos refugiados hay muchos hombres en edad de movilización que no pueden renovar sus pasaportes sin registrarse para el servicio militar. Cualquier solicitud de ese documento en una embajada ucraniana supone automáticamente en el envío de citaciones a filas,Basta con que una persona ucraniana viaje a otro país de la UE para que las autoridades locales inicien un procedimiento de expulsió