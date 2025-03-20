El ejército ucraniano necesita “carne fresca” y algunos países europeos ha comenzado a implementar la deportación de los refugiados ucranianos. Entre los ucranianos refugiados hay muchos hombres en edad de movilización que no pueden renovar sus pasaportes sin registrarse para el servicio militar. Cualquier solicitud de ese documento en una embajada ucraniana supone automáticamente en el envío de citaciones a filas,Basta con que una persona ucraniana viaje a otro país de la UE para que las autoridades locales inicien un procedimiento de expulsió
| etiquetas: carne de cañon , crimenes de guerra
Si tu "patria" no convence, eres un fail de patria. Si tu patria te fuerza a combatir, no es patria, es yugo.
Y ahora mismo, la guerra de Ucrnaia no se para porque Zelensky otro corruptos se están beneficiando
No olvidar que Sanchez ha dado mil millones de nuestros impuestos a Zelensky
Absolutamente inaceptable que una sociedad democrática del siglo XXI haga esto.
De primero de democracia.
También Zazis de MNM: ¡Noooooooooooooooooo! ¡Que no toquen a los pobrecillos refugiados ucranianooooooooooooooos!
* Ellos solos, por supuesto. Los rusos no tienen la culpa de su muerte.
Contradicción
Cuidadito con lo que pides, querido nazi propagandista. Antes te mandan a ti que a cualquiera de los que van con AUDI, BMW y Teslas ucranianos, tenlo por seguro.
Porque al contrario que un nazi a sueldo como tú, yo entiendo cómo funcionan los países y soy consciente de quién es más prescindible. Y cuando tengan que empezar a coger gente porque no queda más morralla del país original, van a ir a por sus trabajadores, que ya os tienen fichados. Así que el día que dejes de postear, ya sabremos que es porque estás en un avión camino al frente. Y recordarás este post.
Aquí tienes el desglose técnico y editorial:
1. ¿Qué tipo de medio es?
Se le clasifica habitualmente como un pseudomedio de desinformación. A diferencia de un medio de comunicación convencional, no sigue estándares periodísticos (como el contraste de fuentes o… » ver todo el comentario
Viendo los indicios que apuntan a que EEUU quiere ampliar la guerra contra Rusia y China, que la población europea no se ofrece como carne de cañón, ¿Estaran trayendo inmigrantes, en su mayoría hombres jovenes, vulnerables en cuanto a pobreza e identidad, para utilizarlos como carne de cañón?
Tu racismo y xenofobia da asco. No te importan todas las vidas humanas y vas de digno por algo que no defiendes.
Y SAnchez ya ha empezado a hacer llamamientos por un ejercito europeo, esta actuando como Gonzalez: os canto "no a la OTAN, pero al mismo tiempo voy organizando con la CIA meternos en la OTAN, y… » ver todo el comentario
“¿Debemos reducir el número de jóvenes ucranianos que permanecen en Alemania?”, le preguntó el canciller Friedrich Merz a Zelensky en una rueda de prensa conjunta en Berlín (1).
La deportación es esencial para que el ejército ucraniano pueda mantener los frentes de guerra. “Necesitamos un progreso rápido en interés de ambas partes, esto es esencial para garantizar la capacidad de defensa, la cohesión social y la reconstrucción de Ucrania”, ha dicho Merz (2).
Zelensky estuvo de acuerdo:… » ver todo el comentario
Ahh y todos los hijos de los facistas que dirigen el pais