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Los países europeos comienzan a organizar la deportación de los refugiados ucranianos

El ejército ucraniano necesita “carne fresca” y algunos países europeos ha comenzado a implementar la deportación de los refugiados ucranianos. Entre los ucranianos refugiados hay muchos hombres en edad de movilización que no pueden renovar sus pasaportes sin registrarse para el servicio militar. Cualquier solicitud de ese documento en una embajada ucraniana supone automáticamente en el envío de citaciones a filas,Basta con que una persona ucraniana viaje a otro país de la UE para que las autoridades locales inicien un procedimiento de expulsió

| etiquetas: carne de cañon , crimenes de guerra
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28 comentarios
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Comentarios destacados:    
#5 Saville *
En Ucrania ya han hecho desaparecer casi la totalidad de sus generaciones más jovenes en la edad legal de luchar. Desde hace un año, las filas de las unidades que quedan en ucrania estan compuestas de charcuteros prejubilados, profesores de primaria de 45 años, etc... Da puta pena y asco. Están ahí en contra de su voluntad, ahí no hay "patria" que valga.

Si tu "patria" no convence, eres un fail de patria. Si tu patria te fuerza a combatir, no es patria, es yugo.
5 K 61
#10 tierramar *
#5 Cuando la unica patria de los que organizan estas guerras es el dinero. Vean www.meneame.net/story/wall-street-ascenso-hitler-poder-nunca-nos-conta Wall street y el ascenso de Hitler al poder: lo que nunca nos contaron
Y ahora mismo, la guerra de Ucrnaia no se para porque Zelensky otro corruptos se están beneficiando
No olvidar que Sanchez ha dado mil millones de nuestros impuestos a Zelensky
1 K 19
Andreham #1 Andreham
Que putísimo asco de ser cierto.

Absolutamente inaceptable que una sociedad democrática del siglo XXI haga esto.
3 K 40
#4 veratus_62d669b4227f8
#1 Hemos olvidado que en la jerarquia propia de nuestras sociedades les otorgamos a los politicos el derecho a decidir sobre nuestras vidas pero , desgraciadamente, bajo sus intereses y de quienes les manipulan. El mismo estado que vela por tu vida sancionando a quienes considera la ponen en peligro, incluso a ti mismo si considera que perjudicas a tu salud con tus libres decisiones, te envia a morir por algo que no te importa ni en lo que tu parcipaste.
1 K 20
ElBeaver #7 ElBeaver
#1 Quien lo publica es un propagandista moscovita y el sitio web solo se dedica a difundir bulos.
4 K 2
Stathamdepueblo #28 Stathamdepueblo
#7 bulo mis cojones, yo se de casos aquí en España que no pueden arreglar papeles o acaban en el frente, así que bulo mis cojones, dos veces
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#17 guillersk
#1 ¿ Que tiene que ver la democracia con esto? Son leyes que se cumplen
1 K 21
Andreham #23 Andreham
#17 Una ley no tiene por qué ser legal, ética o democrática.

De primero de democracia.
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Ishkar #21 Ishkar *
#1 La trampa está en el tema renovación del pasaporte. Necesitas un documento nacional válido (que en Ucrania es solo el pasaporte) para renovar cualquier permiso de residencia en cualquier país. Si tu gobierno decide que no te renueva el documento si no vuelves a tu país (para así poder reclutarte), cuando te toque renovar tu permiso de residencia en el país en el que estés (normalmente los permisos de refugiados se renuevan anualmente) no te lo van a renovar y por tanto se inicia un proceso…   » ver todo el comentario
0 K 11
Andreham #24 Andreham
#21 Tienes razón en cómo lo indicas, pero no me extrañaría que existiera algún mecanismo para que esas personas puedan solicitar asilo político y evitar que los manden de vuelta, como dices.
1 K 19
Ishkar #26 Ishkar
#24 Si, el problema es que el tema asilo politico varia mucho por país y además los estándares para que te pillen son mucho más duros. Pero obviamente es la única via que les quedan a aquellos que se vean en esta situación. Eso o vivir de ilegal con todo lo que ello supone.
1 K 19
suppiluliuma #12 suppiluliuma
Zazis de MNM: ¡Yo he visto un Audi con matrícula ucraniana en Torrelodones! ¡Esos jetas se pegan la vida padre en España, mientras sus compatriotas mueren en el frente*!
También Zazis de MNM: ¡Noooooooooooooooooo! ¡Que no toquen a los pobrecillos refugiados ucranianooooooooooooooos!

* Ellos solos, por supuesto. Los rusos no tienen la culpa de su muerte.
6 K 35
#15 Saville *
#12 Falacia de falso dilema de libro, pero oye, algunos te lo comprarán. Hace años que esta retórica es el puñetero día a día en todos los ámbitos.
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suppiluliuma #19 suppiluliuma *
#15 Aparte de lo divertido que es verte saltar como un resorte, te presento un concepto, del que, sin duda, no has oído hablar.

Contradicción
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#20 Saville *
#19 Eres consciente de que también puedo estar de acuerdo contigo no?
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suppiluliuma #22 suppiluliuma
#20 De momento, no has dado muestras de ello.
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Andreham #27 Andreham *
#12 Me doy por aludido.

Cuidadito con lo que pides, querido nazi propagandista. Antes te mandan a ti que a cualquiera de los que van con AUDI, BMW y Teslas ucranianos, tenlo por seguro.

Porque al contrario que un nazi a sueldo como tú, yo entiendo cómo funcionan los países y soy consciente de quién es más prescindible. Y cuando tengan que empezar a coger gente porque no queda más morralla del país original, van a ir a por sus trabajadores, que ya os tienen fichados. Así que el día que dejes de postear, ya sabremos que es porque estás en un avión camino al frente. Y recordarás este post.
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ElBeaver #13 ElBeaver
Para entender qué es mpr21.info y quién está detrás, hay que mirar más allá de una simple página de "Quiénes somos", ya que el sitio opera bajo una opacidad deliberada que es característica de los portales de desinformación.

Aquí tienes el desglose técnico y editorial:

1. ¿Qué tipo de medio es?
Se le clasifica habitualmente como un pseudomedio de desinformación. A diferencia de un medio de comunicación convencional, no sigue estándares periodísticos (como el contraste de fuentes o…   » ver todo el comentario
2 K 28
#2 tierramar
Los ucranianos si son refugiados porque su pais está en guerra . En cambio, en España se está incluso regularizando a inmigrantes procedentes de países como Marruecos, Venezuela,.... que no están en guerra, no son refugiados.
Viendo los indicios que apuntan a que EEUU quiere ampliar la guerra contra Rusia y China, que la población europea no se ofrece como carne de cañón, ¿Estaran trayendo inmigrantes, en su mayoría hombres jovenes, vulnerables en cuanto a pobreza e identidad, para utilizarlos como carne de cañón?
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#11 veratus_62d669b4227f8
#2 Si asi fuera creo que los primeros que hubieran optado por una regularizacion a cambio de un oportuno servicio en filas hubieran sido los propios EEUU
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Andreham #25 Andreham
#2 Existen más tipos de refugiados que el de "país en guerra".

Tu racismo y xenofobia da asco. No te importan todas las vidas humanas y vas de digno por algo que no defiendes.
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#8 veratus_62d669b4227f8
En ocasiones algunos de esos mismos políticos intentaran impedir que una persona decida sobre su propia vida mientras que ellos deciden sobre la de todos.
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#16 tierramar *
Y cuidado porque el enemigo lo tenemso en casa: PSOE y PP votan juntos por el aumento del gasto militar. con Sumar pronunciándose en contra y a favor de la salida de la OTAN www.ultimahora.es/noticias/nacional/2025/03/20/2349913/psoe-votan-junt
Y SAnchez ya ha empezado a hacer llamamientos por un ejercito europeo, esta actuando como Gonzalez: os canto "no a la OTAN, pero al mismo tiempo voy organizando con la CIA meternos en la OTAN, y…   » ver todo el comentario
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#9 tierramar
Los hombres alemanes de entre 17 y 45 años necesitarán un permiso para abandonar su país más de 3 meses www.bbc.com/mundo/articles/cgqkngjz9dzo
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#3 tierramar
Alemania
“¿Debemos reducir el número de jóvenes ucranianos que permanecen en Alemania?”, le preguntó el canciller Friedrich Merz a Zelensky en una rueda de prensa conjunta en Berlín (1).
La deportación es esencial para que el ejército ucraniano pueda mantener los frentes de guerra. “Necesitamos un progreso rápido en interés de ambas partes, esto es esencial para garantizar la capacidad de defensa, la cohesión social y la reconstrucción de Ucrania”, ha dicho Merz (2).
Zelensky estuvo de acuerdo:…   » ver todo el comentario
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ur_quan_master #18 ur_quan_master
Preferiría que repatriasemos toda la pst que les hemos regalado
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Bilardezz #14 Bilardezz *
¿En serio? Si se han largado por algo será, espero que los influencers ucranianos sean los primeros en devolverlos con un lacito para que vivan en sus carnes lo que es una guerra que apoyan tan confortablemente en sus casitas lejos del conflicto.
Ahh y todos los hijos de los facistas que dirigen el pais
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ElBeaver #6 ElBeaver
Ese sitio web debería estar vetado en MNM, ya que solo publica contenido de baja calidad.
2 K 5

menéame