edición general
9 meneos
9 clics

En el país de Milei no hay lugar para la técnica

El hachazo del presupuesto que sancionó el viernes el Senado pegó de lleno en la educación, y en especial en las escuelas técnicas, que ya no tendrán el fondo específico que veinte años atrás les permitió por ley, tras una larga lucha, tener un financiamiento específico que las hizo crecer exponencialmente(...) En localidades grandes o pequeñas, las escuelas técnicas siempre están en relación directa con el entramado productivo regional

| etiquetas: argentina , escuelas tecnicas , formación profesional , recortes , milei
7 2 1 K 95 actualidad
21 comentarios
7 2 1 K 95 actualidad
#9 Pixmac
¡Para qué formar a los argentinos si pueden importar los productos desde otros países! El razonamiento de Rajoy y ahora de Milei. Cuando las divisas no acompañen el problema será gordo, que no habrá nada de origen nacional.
1 K 29
#16 NoMeVeas *
#11 Pues tienen saldo global negativo de acuerdo a tu propio articulo. Será casualidad que lo sea con los paises con los que ha empeorado su diplomacia por la mania de comerle la polla al naranjo.
0 K 9
Findeton #18 Findeton
#16 "De esta forma, se registró un superávit comercial de US$ 5.071 millones.".

Lo que dices es falso.
0 K 11
#20 NoMeVeas *
#18 Pues que cuenten de nuevo, el mapa del final arroja una cifra de - 6.153 millones de dólares.
0 K 9
tusitala #6 tusitala
#4 eso será si tienen dinero para pagarse los estudios
1 K 28
Findeton #8 Findeton
#6 Pues que una fundación privada le ayude.
0 K 11
tusitala #13 tusitala
#8 a quién, al enfermo o al que quiere estudiar medicina?
1 K 28
Findeton #14 Findeton
#13 Ambos, si no se lo pueden pagar. En una sociedad rica, es decir capitalista, serían un porcentaje nimio.
0 K 11
tusitala #17 tusitala
#14 Tienes una imagen del capitalismo muy fantasiosa. Los ricos no pagan impuestos ni aunque les obligue la ley, si lo dejas a su voluntad menos todavía
0 K 10
#15 ldoes
#4 Nunca ha habido ni un solo caso de alguien muriéndose por no poder pagarse el tratamiento o por comerse una lista de espera absurdamente larga porque cualquier enfermo puede invocar la ley universal del juramento hipocrático diciendo"hocus pocus juramento hipocrático yo te invoco"
1 K 23
Findeton #10 Findeton
Sí hay lugar para la Técnica. Privada.
0 K 11
Findeton #1 Findeton
Que cada uno se financie sus estudios. Me parece lo correcto.
0 K 11
tusitala #3 tusitala
#1 Y que el que enferme y no tenga dinero se muera.
Que el universo me libre de vivir en un mundo que te parezca correcto a ti.
2 K 43
Findeton #4 Findeton
#3 Tonterías, el juramento hipocrático obliga a los médicos a asistir a quien necesita ayuda médica inmediata.
0 K 11
#5 tobruk1234
#1 Te igualo y te lo subo que cada uno se financie sus estudios, su sanidad, su policia, sus bomberos, sus militares, su religion, su tv, su telefonia, su energia, su sistemas de emergencia y sus politicos.
Cuando necesites algo lo primero que te preguntaran antes de apagar tu incendio que seguro tiene usted.
1 K 22
Findeton #7 Findeton
#5 Todo correcto. Excepto que también existen las fundaciones etc. No todo organismo privado es necesariamente una empresa.
0 K 11
#12 NoMeVeas *
#7 Ni un agente soviético hubiera urgido un plan tan perfecto que destruye todo lo que cohesiona una sociedad y la civilización en un sistema capitalista.

Enhorabuena, cuanto peor, mejor. Los extremos se tocan, sin duda xD

Eso si, solo falta una parte del plan, mandar de vuelta a todos los argentinos que huyen a España:

www.infobae.com/sociedad/2025/01/03/record-de-argentinos-en-espana-hay

Mientras exista civilización que sirva de consuelo para el desastre que hacen en su nación, nunca va a existir castigo integro.
0 K 9
Findeton #19 Findeton
#12 Cada vez menos argentinos se mudan a España:

2025: 35k
2024: 42k
2023: 46k
2022: 25k

Desde que llegó Milei la emigración de argentinos a España no ha hecho más que bajar.

www.lanacion.com.ar/sociedad/la-poblacion-argentina-en-espana-aumento-
0 K 11
#21 NoMeVeas
#19 Solo en 2024 vinieron 60k
www.eleco.com.ar/interes-general/mas-de-60-mil-argentinos-emigraron-a-

2025 aun no ha terminado, no pueden existir datos.
0 K 9
#2 ZamoraBigote
Malismo en menéame. Ánimo chavalón.
0 K 7

menéame