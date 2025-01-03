En el país de Milei no hay lugar para la técnica

El hachazo del presupuesto que sancionó el viernes el Senado pegó de lleno en la educación, y en especial en las escuelas técnicas, que ya no tendrán el fondo específico que veinte años atrás les permitió por ley, tras una larga lucha, tener un financiamiento específico que las hizo crecer exponencialmente(...) En localidades grandes o pequeñas, las escuelas técnicas siempre están en relación directa con el entramado productivo regional