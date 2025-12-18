La paga del Gobierno alemán: 10 euros a todos los niños hasta los 18 años para completar su pensión en el futuro

Alemania abrirá el año próximo a todos los niños en edad escolar una puerta de entrada a un plan privado de jubilación. Con este programa, pionero en el mundo, cada niño de entre 6 y 18 años recibirá del Estado 10 euros mensuales en una hucha individual destinada a su jubilación. Con este plan, denominado Kinderstartgeld, el tópico alemán de la previsión alcanza una nueva dimensión: desde la infancia, cada ciudadano empezará a construir su futuro financiero y a familiarizarse con el ahorro y la inversión destinada exclusivamente a complementar
| etiquetas: alemania , pension , kinderstartgeld , pensión anticipada
Si a un niño al nacer, le metes 3000 euros en un fondo de pensiones, cuando se jubile, tendra una pensión de 3000 euros al mes de por vida, y se quedo tan ancho.
Y eso como bien dices, si todo sigue por unos derroteros "normales".
Con esto, lo que estan es privatizando las pensiones a cara descubierta y abriendo la puerta a un negocio muy goloso.
Salu3
Lo vas a denunciar ?
Desde luego tener ese dinero marcará la diferencia.
Salu3