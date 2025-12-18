edición general
La paga del Gobierno alemán: 10 euros a todos los niños hasta los 18 años para completar su pensión en el futuro

Alemania abrirá el año próximo a todos los niños en edad escolar una puerta de entrada a un plan privado de jubilación. Con este programa, pionero en el mundo, cada niño de entre 6 y 18 años recibirá del Estado 10 euros mensuales en una hucha individual destinada a su jubilación. Con este plan, denominado Kinderstartgeld, el tópico alemán de la previsión alcanza una nueva dimensión: desde la infancia, cada ciudadano empezará a construir su futuro financiero y a familiarizarse con el ahorro y la inversión destinada exclusivamente a complementar

Torrezzno
Ni para pipas da eso. 1.850,50 € cuando tengan 18 años teniendo en cuenta un interes del 4% anual. Sin embargo obtendrian unos 2.325,29 € si les metiesen hoy mismo esos 1440. Sigue sin dar ni para comprarte un PC de alta gama pero menos da una piedra
1
DaniTC
#2 con eso te puedes comprar una casa y ponerla en alquiler turístico. Libertad financiera, Bro.
0
#12 Barriales
#2 #5 #3 hace tiempo un ángel caido de box, dijo:
Si a un niño al nacer, le metes 3000 euros en un fondo de pensiones, cuando se jubile, tendra una pensión de 3000 euros al mes de por vida, y se quedo tan ancho.
0
Torrezzno
#12 obviamente no. Tendria un buen dinerillo eso si. Siempre y cuando al mercado le fuese bien. Le daria para unos 6 meses quitando impuestos  media
1
#18 Barriales
#16 vamos a no ser que lo ponga como pension de 100 al mes, que cuando el niño tenga 65/67/70 años, en el 2080/85/90, dará para comprar una barra de pan. Y como lo rescate de golpe, para bicicleta de cuatro ruedas.
Y eso como bien dices, si todo sigue por unos derroteros "normales".
0
Ovlak
#2 Un 4% anual me parece un interés muy generoso para un plan de pensiones, salvo que se elija uno con bastante renta variable corriendo el riesgo de tener un capital menor del ahorrado en ese plazo. De todas formas, ¿no es que un plan de pensiones no se puede liquidar, de forma general, hasta la jubilación? ¿Cuántos trabajadores lo van a abandonar en cuanto lleguen a los 18 por tener una birria de capital? A mí esto me parece regar bancos con dinero del contribuyente.
0
Torrezzno
#11 Estoy de acuerdo. Yo tengo mi plan de pensiones a 100% renta variable y su beneficio principal es el de desgravar. Tampoco se como funciona en Alemania
1
Torrezzno
#6 bueno eso dependerá de donde lo metan. Un ETF indexado al mundo tiene muy pocas comisiones, unos 0,12% o asi anuales. Con tan poco monto no llega ni a centimos
1
#1 Barriales
1440 euros como maximo.
Con esto, lo que estan es privatizando las pensiones a cara descubierta y abriendo la puerta a un negocio muy goloso.
2
Torrezzno
#1 te olvidas del interés. Pero si.
1
#6 Barriales
#4 un 0.75% maximo de interés, y si le quitas impuestos y gastos de gestión, igual el rendimiento es cero o negativo.
0
Virusaco
#7 Peor mi ex, que era un puñetero agujero negro en el bolsillo. Pero creo que la noticia habla del programa alemán, pionero en el mundo.

Salu3
1
jonolulu
Vamos, que van a dar 10€/mes por niño a planes privados y fondos de inversión
0
Ovlak
#7 En Alemania, sin embargo, esos 10 euros los cultivan en los árboles.
0
fofito
#7 Que te han robado ?
Lo vas a denunciar ?
0
Virusaco
Durante 12 años, o sea, durante 144 meses, diez lereles para su jubilación. Un total de 1440 eurazos que no podrá sacar hasta que cumpla los 67 años.

Desde luego tener ese dinero marcará la diferencia.

Salu3
0
UsuarioXY
#3 mejor aquí en Hispania que en lugar de darte algo te lo roban del bolsillo.
0
aupaatu
Si se supone que lo ingresan en los bancos será una ayuda encubierta a las entidades financieras
0

