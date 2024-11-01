edición general
Pacma carga contra el Toro Júbilo de Medinaceli: "Fuego fallido, organización desbordada y banderas franquistas"

Pacma ha asegurado que durante la noche de este sábado, 15 de noviembre, la celebración del Toro Júbilo de Medinaceli ha vuelto a convertirse en una "exhibición de maltrato animal extremo" en un evento con "fuego fallido, organización desbordada, banderas franquistas y un recinto que se vació antes del fin de la fiesta". La organización animalista, que documentó todo el acto in situ, ha lamentado que el animal "soportó más de dos horas de agonía, desde un embolado interminable hasta el caos final para intentar introducirlo en el corral".

aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
No falla, donde hay subseres hay "banderas franquistas"
3 K 46
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#2 Es Soria y una ayuntamiento con mayoría absoluta del Partido Parobar, que puedes esperar.
1 K 38
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Durante los 19 minutos que se tardó en colocar y prender las bolas de fuego, los emboladores bloquearon completamente la visión del toro, que mugía sin cesar mientras era inmovilizado y una vez prendido, el animal llegó a zafarse del pilón todavía sujeto por la cuerda para intentar apagar sus cuernos enterrando la cabeza en la gruesa capa de barro.
0 K 20
Top_Banana #5 Top_Banana
Pulseritas en acción.
0 K 17
sotillo #3 sotillo
Son unos inútiles, no les des vueltas y además drogados y borrachos
0 K 10

