Pacma carga contra el Toro Júbilo de Medinaceli: "Fuego fallido, organización desbordada y banderas franquistas"

Pacma ha asegurado que durante la noche de este sábado, 15 de noviembre, la celebración del Toro Júbilo de Medinaceli ha vuelto a convertirse en una "exhibición de maltrato animal extremo" en un evento con "fuego fallido, organización desbordada, banderas franquistas y un recinto que se vació antes del fin de la fiesta". La organización animalista, que documentó todo el acto in situ, ha lamentado que el animal "soportó más de dos horas de agonía, desde un embolado interminable hasta el caos final para intentar introducirlo en el corral".
