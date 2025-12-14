edición general
Pablo Merino, víctima de abusos en Irabia: "Ese cura del Opus quiso controlarme toda la vida para no denunciarle"

Pablo Merino, víctima de abusos en Irabia: "Ese cura del Opus quiso controlarme toda la vida para no denunciarle"

Pablo Merino, de 44 años, ha decidido denunciar los abusos sufridos en los 90 del capellán del colegio Irabia, Jacinto Lázaro, al que el Opus Dei trasladó de centro y le encubrió

Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador *
Encubrir al abusador y trasladarlo a otros centros. Lo mismo que si se le quieren proporcionar más víctimas.
Stieg #3 Stieg
Conocí a Don Jacinto (así le llamábamos) en un centro del Opus al que me llevaban mis padres, cuando yo tenía 15 o 16 años. Era muy gracioso, un cura diciendo palabrotas, hablaba con mucho acento maño y te hablaba de manera muy cercana.
Me hice ateo y le perdí la pista (al centro y al cura).
Estoy leyendo estos días sobre él y flipo. La verdad es que nunca lo habría pensado.
Siempre he pensado lo mismo de los curas pederastas. Son el doble de hijoputas que un pederastas laico. Se supone que dedican su vida a Dios y en realidad se dedican a joder la vida a otras personas.
Andreham #2 Andreham
Pero cómo va un Hombre de Dios de La Misión hacerle abusos a un niño... ¡A un niño! ¡Eso es doble pecado, que encima es homosexual!
