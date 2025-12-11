edición general
El Opus Dei admite agresiones sexuales a menores de un cura y que lo fue cambiando de destino durante 25 años

Un exalumno de un colegio de San Sebastián acusó al sacerdote en 1982, otro de un centro de Pamplona lo acaba de denunciar por pederastia en 1994 y una mujer adulta lo señaló al Vaticano en 2023

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Nada nuevo estando la iglesia catolica por medio y menos todavía si el Opus Dei es el que lo hace, son expertos en eso.
Graffin #2 Graffin
25 años de tour pedófilo por España y pagado con tus impuestos.
Marca la X de la casilla de la iglesia en tu declaración.
txutxo #3 txutxo
Cómo habrá sido de descarado para que el Opus Dei lo admita. 25 años cambiándolo de destino cuando solo debería haber habido uno: la celda. Para él y para los que le encubrían.
0 K 7

