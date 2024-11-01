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Pablo Iglesias te manda unos legos

Pablo Iglesias te manda unos legos  

Video promocional de Canal Red hecho con Legos e inteligencia artificial

| etiquetas: pablo , iglesias , legos , canal , red , inteligencia , artificial
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14 comentarios
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Comentarios destacados:      
aPedirAlMetro #8 aPedirAlMetro *
#7 No, si ya conocemos todos tu infame y poco imaginativa bibliografía, no hace falta el enlace. xD
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Pertinax #9 Pertinax *
#8 Unos milenios más de evolución y lo mismo los del vídeo consiguen pulgares oponibles flexibles. :troll:
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aPedirAlMetro #12 aPedirAlMetro
#9 Flexibles ? Así son los tuyos ? :shit:
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Pertinax #13 Pertinax
#12 Entiendo tu sorpresa.
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Pertinax #1 Pertinax *
Impresionante. Me lo estoy poniendo en bucle. Rezuma talento. Un antes y un después en el manejo de la IA. Y la referencia a los integrantes del medio representados como juguetes, una genialidad digna de mentes preclaras. Mis dies.
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aPedirAlMetro #4 aPedirAlMetro *
#1 Definitivamente, lo de los bucles, es lo tuyo  media
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Pertinax #7 Pertinax *
#4 Podrías hacerlo mejor y con menos esfuerzo. Son MUCHOS más. :troll:

www.meneame.net/search?q=Dos+semanas&w=comments&h=&o=date&

De nada.
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#2 Aladroque
Dios, tremenda vergüenza ajena
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Fartón_Valenciano #3 Fartón_Valenciano
Pocas veces me quedo en blanco y no se que decir, como ahora, madre mía....
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Priorat #5 Priorat
Esto son mis legos.  media
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Priorat #6 Priorat
#5 Bonus track.  media
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powernergia #10 powernergia
Un vídeo muy oportuno.
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Vermel #11 Vermel
Cómo se nota que lo han hecho los mismos propagandistas de Irán :troll:
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calde #14 calde
#11 Y qué orgullo estar del lado de los que combaten los genocidios!
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menéame