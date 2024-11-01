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Pablo Iglesias te manda unos legos
Video promocional de Canal Red hecho con Legos e inteligencia artificial
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#8
aPedirAlMetro
*
#7
No, si ya conocemos todos tu infame y poco imaginativa bibliografía, no hace falta el enlace.
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#9
Pertinax
*
#8
Unos milenios más de evolución y lo mismo los del vídeo consiguen pulgares oponibles flexibles.
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#12
aPedirAlMetro
#9
Flexibles ? Así son los tuyos ?
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#13
Pertinax
#12
Entiendo tu sorpresa.
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#1
Pertinax
*
Impresionante. Me lo estoy poniendo en bucle. Rezuma talento. Un antes y un después en el manejo de la IA. Y la referencia a los integrantes del medio representados como juguetes, una genialidad digna de mentes preclaras. Mis dies.
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#4
aPedirAlMetro
*
#1
Definitivamente, lo de los bucles, es lo tuyo
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#7
Pertinax
*
#4
Podrías hacerlo mejor y con menos esfuerzo. Son MUCHOS más.
www.meneame.net/search?q=Dos+semanas&w=comments&h=&o=date&
De nada.
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#2
Aladroque
Dios, tremenda vergüenza ajena
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#3
Fartón_Valenciano
Pocas veces me quedo en blanco y no se que decir, como ahora, madre mía....
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#5
Priorat
Esto son mis legos.
2
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#6
Priorat
#5
Bonus track.
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#10
powernergia
Un vídeo muy oportuno.
0
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#11
Vermel
Cómo se nota que lo han hecho los mismos propagandistas de Irán
0
K
9
#14
calde
#11
Y qué orgullo estar del lado de los que combaten los genocidios!
0
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De nada.